新北三溝一溪整治 改善見成效

過去新北市民避之唯恐不及的湳仔溝、瓦磘溝、鴨母港溝，現今有魚、有鳥、有笑聲，但蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城與板橋的公館溝，及貴子坑溪仍待翻轉。

水利局說，河流是一座城市的記憶，也是幸福起點，為打造更多可親近的溪岸環境，正透過工程手段，強化汙水接管、加快水流、清淤，改善惡臭沉痾。

蘆洲水湳溝是重要排水幹道，興建年代久遠，護岸破損老舊，有防汛疑慮，承載雨汙水、渠底逆坡流速不足致滋生惡臭。水利局前年完成水湳溝渠底坡度改善、護岸整修及環境整理，改善現有渠道護岸結構，渠道水流順暢後，臭味也降低。

水利局說，新莊區潭底溝與上游樹林工業區、周邊住宅區關係密切，為解決潭底溝防洪及水質問題，在潭底溝下游推「潭底溝抽水站機組更新工程」，新設長約一公里子溝，優化抽水效能、調整渠底坡度，後續作子溝改善渠底坡度，可望解決惡臭問題。

板橋公館溝緊鄰湳興公有零售市場，市場攤商廢水直接流入側溝再進公館溝，周邊部分住戶汙水未接管，造成環境不佳。市場處協助攤商改善汙水排放，公館溝明渠段有設置子母溝加速流水，以降低惡臭，水利局在公館溝明渠段辦理子母溝綠美化工程，改善渠底環境，整體工程拚今年八月完工。

土城公館溝則是土城區重要排水路，流域沿線有三萬二千多戶住家，截至今年四月完成汙水接管約二萬八千戶，透過接管削減汙染源，也改善公館溝水質。