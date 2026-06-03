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藍綠構想 三峽河治理 打造新北版鴨川

聯合報／ 記者張策葉德正／新北報導
新北市三峽河近年持續推動整治工程，藍綠陣營近期針對三峽河未來景觀與治理方向提出構想。記者張策／攝影
新北市三峽河近年持續推動整治工程，藍綠陣營近期針對三峽河未來景觀與治理方向提出構想。記者張策／攝影

三峽河是大漢溪支流，流域涵蓋新北三峽區，流經樹林、土城及桃園大溪，孕育三峽老街與在地歷史文化，是北台灣重要水域生態廊道。三峽河近年加大力道整治與防洪改善，被拿來與日本京都鴨川相比。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧分別提出三峽河治理構想，除重視防洪，也要兼顧景觀、生態與觀光發展。

李四川日前到三峽與基層座談，地方談及對三峽河的期待，盼李以四十二年工程經驗帶來新風貌。李當天偕議員江怡臻、小草書屋創辦人林峻丞到河畔交流對三峽河的想像。

據了解，輝達海外總部落腳北士科，其中一項原因是周邊磺港溪具備良好親水環境，磺港溪再造工程是李四川當北市副市長期間參與推動，今年四月完工。磺港溪再造是全國首件都市計畫變更「還地於河」工程，整合周邊公園與綠地，完善人行友善空間，保留既有喬木及新植栽，全年具觀賞性河岸景觀。

李四川說，一條溪要變漂亮，靠的不是誰講得漂亮，在於是否付諸行動，「侯市長打了底，剩下這一步我接續做。」

林峻丞說，老三峽人對三峽河有共同記憶，過去能划龍舟、從拱橋跳水戲水，地方期待河川整治能留住原有紋理。

「三峽河發展條件不輸鴨川。」林指出，三峽河背景有山、河岸兩側有老街、聚落與觀光景點，若能重視景觀、生態與居民生活間平衡，有機會成為像鴨川一樣的水岸空間。

蘇巧慧表示，改善三峽周邊環境是她任立委期間重要任務，攜手立委吳琪銘爭取中央投入約九億元整治三峽河與周邊水域，並推動長福橋改建，提升三峽河通洪能力。蘇強調，河川治理除防洪工程，須兼顧親水空間與河岸生態，為市民打造安全、便利與舒適的生活環境。

立委吳琪銘說，三峽河水質變好，安全更要顧，舊長福橋太低、橋墩多，下暴雨就提心吊膽。新橋抬高八十公分，通洪空間加大，期待今年八月主橋啟用。

水利署第十河川分署副分署長林震哲表示，後續工程會兼顧古蹟與文資保護，提升三峽河周邊水岸環境。

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