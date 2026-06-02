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「琴深義粽」汐止區善琴慈惠堂 連續15年送家扶愛心粽

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止善琴慈惠堂端午愛心粽連續15年，送暖不間斷。圖／觀天下有線電視提供
汐止善琴慈惠堂端午愛心粽連續15年，送暖不間斷。圖／觀天下有線電視提供

端午節又要到了，每一年都會準備粽子關心弱勢的汐止善琴慈惠堂，今(2)日一早就動員30多位的志工包粽子，送給家扶中心以及華山基金會，連續15年送愛心粽，今年基隆家扶中心特別做了感謝背板，除了有歷年的照片充滿回憶，還寫下「琴深義粽」四個大字，感謝善琴慈惠堂15年來對家扶孩子的愛心送暖。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，今天非常感謝善琴慈惠堂堂主還有師兄師姊，大家一起忙著包粽子，為家扶的受扶助家庭準備了2,000顆的肉粽，真的很感謝，因為這個活動已經持續15年了，總共已經有20,500顆的肉粽、還有提供很多的愛給家扶的家庭。

端午節前夕，汐止善琴慈惠堂好熱鬧，一大早志工到廟裡集合一起包肉粽，大家分工合作，有人洗粽葉、煮粽料、包粽子，大夥忙個不停，只送不賣的愛心粽，用料都超用心，有菜脯、香菇、豬肉等等，當天新北市議員周雅玲也來為包粽子的志工們加油打氣。

新北市議員周雅玲提到，善琴慈惠堂一路走來始終如一，真的不容易，整整15年的善舉，包括基隆家扶中心在這15年當中也受惠了很多的內粽給予很多需要的家庭，母娘是慈悲的，更感念善琴慈惠堂，藉由家扶中心的這個點，擴散到需要的家庭這個面，讓他們在端午佳節，藉由粽子的香氣、溫度，讓他們知道母娘的慈悲跟善舉，也要感謝這群志工經年累月義務付出。

汐止善琴慈惠堂主陳雪嬌指出，今天真的很高興，轉眼間幫助基隆家扶已經15年了，捐給20,500顆的肉粽，善琴慈惠堂一路走來都在做愛心，今年白米也捐200萬台斤，一直以來母娘就是指示要做公益，今年包3,000顆粽子，送給家扶以及華山基金會，善琴慈惠堂今年40週年慶，盡量做有意義的事。

汐止 粽子 端午節

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