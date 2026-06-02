汐止基隆河步道樓梯落差近30公分 長輩跌倒要改善

汐止基隆河步道每天散步、騎腳踏車的人很多，不過在環河街這一側步道的樓梯落差太大，對老人家來說很吃力之外，也曾有長輩跌倒過，所以，今(2)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望沿線三處樓梯都能夠改善，並且增加無障礙坡道，讓不論是長輩行走或是推輪椅、娃娃車都更方便。

中興里長蔡振國說，每天早上或是傍晚，很多長者到基隆河步道運動，但是階梯太高了，有長輩跌倒受傷了，希望議員張錦豪可以協助爭取改善，讓階梯符合標準，不止一座階梯，附近也有類似狀況，都要改善一下。

新北市議員張錦豪表示，在基隆河沿岸的自行車道，中興里、環河里段，出入口的階梯有點高之外，另外為了滿足輪椅、娃娃車無障礙空間的需求，所以這次找了十河局以及市府高灘處會勘，希望在進到自行車道入口處能夠做調整，第一個就是把階梯的高低差做的低一點，更符合規定，第二個就是增設無障礙空間，讓長者或是嬰兒車、推輪椅的方便進出，預計2個月內改善完成，沿途有3座會進行調整。