淡水樹興里水源遭地主截斷 衝擊農田百年水圳、洗衣窟

新北市淡水區樹興里山區發生一起嚴重的水源爭議事件。當地重要天然水源疑似遭到周邊地主片面私自霸佔出水口並截斷水道，導致該處下方的指標性民生景點「洗衣窟」及多處灌溉農田面臨無水可用的窘境。樹興里長許秋芳高度重視民生與農業用水權益，隨即邀集立法委員洪孟楷服務處主任、農業部農田水利署北基管理處處長黃信茗等相關單位代表前往現場進行實地會勘，全案將全面徹查出水口權屬，積極爭取恢復公共用水權益。

樹興里里長許秋芳指出，這處水源打從早期開始就是公共使用的天然資源，滋養了地方好幾代人。五年前，此鄭姓地主購買土地後，雖然有所有權，但水權屬於國家天然資源，絕不能因個人私利而片面阻斷流向公眾水道的自由。許里長痛心地表示，自從水源被截斷後，洗衣窟變得乾涸見底，農民也天天叫苦連天，若不趕緊處理，將嚴重衝擊地方的農業生計與歷史文化保存。

據了解，引發爭議的水源位於淡水樹興里山區，長期以來都是當地社區公共用水與農業灌溉的重要命脈。然而，近期有地主聲稱該天然出水口位於其私有土地範圍內，隨即採取片面行動將出水口據為己有，並將下游水道予以截斷。此舉直接導致水道下方的知名地方景點「洗衣窟」水源斷絕。該洗衣窟不僅是地方長輩數十年來清洗衣物、交流情感的歷史文化場所，更是當地生態與農村生活型態的縮影，此外，周邊多處賴以維生的農田也因斷水而無法耕作，引發當地農民與居民強烈不滿與焦慮。

樹興里長許秋芳強調，這條水源是我們樹興里里民共同的記憶，也是農作物的生命線。不論土地權屬如何，水資源是公共的，地主不應如此霸道將水道截斷。我們一定會替里民爭取到底，還給大家一個公道！

為解決燃眉之急，立法委員洪孟楷服務處主任於會勘中強調，水權的劃分與土地所有權不能混為一談。針對地主私自截斷公共水道之行為，將要求相關主管機關嚴格依據《水利法》進行查處與釐清。服務處將全面協助里辦公處，督促行政機關保障居民與農民的既有用水權益，絕不容許民生與灌溉水源被私人無理侵占。

農業部農田水利署北基管理處處長黃信茗指出，農田水利署一向以保障農民灌溉權益為首要任務。針對本次樹興里山區水源遭截斷之爭議，依照《水利法》此為灌溉圳溝，作為公共灌溉水源使用，人民不得因為位處私有地，就將水源佔用截斷等行為，而為來也將依法研擬公共導水或恢復水道之可行方案，確保農田灌溉與生態用水不受影響。」

里長許秋芳也呼籲地主應顧及鄰里情誼與法律規範，儘速恢復公共水道之暢通，還給樹興里民一個健全的生活與農業環境。