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模擬6.6大規模震災防救應變 新北市示範演練強化全社會防災韌性

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
消防局長陳崇岳主持桌上演習(TTX)全國分區示範演練。記者黃子騰／翻攝
消防局長陳崇岳主持桌上演習(TTX)全國分區示範演練。記者黃子騰／翻攝

為提升大規模地震災害應變能力，新北市昨天在市府災害應變中心舉辦以境況模擬為基礎的桌上演習（TTX）全國分區示範演練，透過情境導向推演方式，驗證各項災害防救機制與應變作為，強化全社會防災韌性，展現新北市精進防災整備工作的決心。

新北市消防局表示，本次演練導入國際通行之「災害防救演習規劃與評估計畫（HSEEP）」方法，由內政部消防署指導及各縣市防災夥伴參與觀摩，以能力驗證為核心，模擬新北市發生規模6.6強震情境，造成建築物倒塌、交通中斷、維生管線受損、大規模停電停水及通訊受阻等複合式災害，考驗各單位在極端情境下的應變與決策能力。

演練規劃「應變體系啟動與災情查通報」、「道路搶通及搜索救援」、「避難疏散與收容安置」及「業務持續運作」等四大核心，並以災害應變中心及前進指揮所雙場域同步推演方式進行，驗證市府各局處、國軍、事業單位及民間協力組織在災害發生後的指揮調度、資源整合與跨域協調機制。

新北市消防局長陳崇岳表示，新北市人口超過400萬人，都市發展密集且重要基礎設施眾多，一旦發生大規模地震，災害影響層面廣泛且複雜。市府持續以超前部署、預先整備、跨域合作為原則，透過情境模擬、實務推演及跨機關協作，不斷檢視各項防災計畫與應變機制，提升面對極端災害的整體韌性。

新北市政府辦理以境況模擬為基礎的桌上演習(TTX)全國分區示範演練。記者黃子騰／翻攝
新北市政府辦理以境況模擬為基礎的桌上演習(TTX)全國分區示範演練。記者黃子騰／翻攝

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