快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

號誌變革！內照式號誌搭配路燈照亮行穿線 蔣萬安：北市會做

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天進行施政總質詢，台北市長蔣萬安針對鼠患問題備詢。記者葉信菉／攝影
台北市議會今天進行施政總質詢，台北市長蔣萬安針對鼠患問題備詢。記者葉信菉／攝影

北市內照式號誌，目前有8500個，但議員顏若芳下午質詢指出，尤其在下雨天，路面的標誌容易看不清楚，建議市府比照日本，針對路幅不寬的巷弄號誌，除了內照式字體發光，另搭配一個路燈，照亮下面的行穿線，讓用路人更安全。市長蔣萬安承諾北市會做。

顏若芳指出，北市研考會統計，市民對台北市的道路交通不滿意，其中號誌不清，占比大概兩、三成，也就是交通號誌不清，看不懂、看不清楚，尤其是有些到了晚上或是下雨天、天氣不佳時，道路號誌會看不到。

顏若芳說，其實日本的做法是內照式加行穿線的照明，北市也可以參考，在比較小的巷弄，需要照明，北市可以試辦。的人、開車的人，前面是有行穿線，這是要注意安全的。

顏若芳另指出，低頭族也容易發生事故，韓國從2016年開始在首爾試辦，在重要的十字路口設置「地面交通號誌」，其實新北、台中、台南、嘉義，都有導入相關的設施，建議北市也列入參考，因為不只有針對低頭族，其實弱勢的族群，還有視野不佳，對兒童、輪椅或者是高齡長者，都有輔助的好處。

針對內照式加行穿線的照明，蔣萬安指出，北市願意來嘗試，因為這概念的確符合安全，他也支持這做法，會請交通局和工務局來規畫，選幾個路口，以及可能容易發生事故的巷弄來做。

至於「地面交通號誌」蔣萬安說可以來評估，也參考首爾或台灣其他縣市的做法，不過交通局之前也有研究，如果地面號誌是針對低頭族，還是不希望他們看手機。北市交通局長謝銘鴻也說，台灣的環境，因為挖路很頻繁，下雨潮濕，之前曾在其他縣市試辦，也有案例失敗，是否試辦，會再觀察。

台北市長蔣萬安下午市政總質詢，議員顏若芳(左)針對號誌議題質詢。圖／取自議會直播畫面。
台北市長蔣萬安下午市政總質詢，議員顏若芳(左)針對號誌議題質詢。圖／取自議會直播畫面。

蔣萬安 北市 顏若芳 交通號誌

延伸閱讀

北市要求照護機構「捕鼠」列考核？ 蔣萬安：不以抓到隻數做標準

李四川稱若當選任內蓋好蘆社大橋 引爆蔣萬安、綠議員開槓舌戰2分鐘

蔣萬安轟租補分攤 沈伯洋：北市有財源

王欣儀憂老字號餐飲學校恐將停辦？蔣萬安指示2周內召集跨局處會議

相關新聞

熱爆？台北市中山區下午無預警大跳電 1.3萬戶受影響

大台北今亮高溫燈號，但台北市下午2時30分許，中山區四平街、伊通街、松江路、南京東路二段、民生東路二段等多處住家停電，停電高達1萬3195戶，經通報發現是四平變電所1、3號機機器跳脫，不過幸好10多分鐘即復電。

李四川稱若當選任內蓋好蘆社大橋 引爆蔣萬安、綠議員開槓舌戰2分鐘

輝達落腳北士科，新北市長參選人李四川喊出，若當選任內蓋好蘆社大橋，引發民進黨議員不滿，質疑蔣萬安、李四川亂開支票，因依照調閱的數據推算，蘆社大橋蓋好至少十三年；蔣萬安則反擊「如果議員反對，就在這邊說不要蓋」，林延鳳反批從沒說不蓋要蔣萬安道歉，兩人舌戰互嗆超過兩分鐘。

號誌變革！內照式號誌搭配路燈照亮行穿線 蔣萬安：北市會做

北市內照式號誌，目前有8500個，但議員顏若芳下午質詢指出，尤其在下雨天，路面的標誌容易看不清楚，建議市府比照日本，針對路幅不寬的巷弄號誌，除了內照式字體發光，另搭配一個路燈，照亮下面的行穿線，讓用路人更安全。市長蔣萬安承諾北市會做。

土城柑城橋通中山路卡關 蘇泓欽轟經濟部無恥、市府無能

新北市土城區柑城橋遲遲無法通中山路，引爆地方與土城工業區之爭，新北市議員蘇泓欽今天總質詢，再度痛批工業區自治會反覆變卦，導致中山路無法銜接柑城橋，每逢上下班都交通大亂，批「經濟部無恥」、「新北市政府無能」。新北市長侯友宜回應，市府已完成中山路交通改善評估，今天下午5時副市長朱惕之也會前往經濟部開會溝通，盡速解決問題。

北市要求照護機構「捕鼠」列考核？ 蔣萬安：不以抓到隻數做標準

台北市議員顏若芳下午在市政總質詢時指出，北市府為了滅鼠，衛生局5月發函北市各照護機構，要求須「通報捕獲鼠數量」竟拿評鑑當籌碼威脅業者，濫用行政裁量權。對此，市長蔣萬安答詢指出，不是以抓到的隻數做判定標準，而是要業者落實回報環境衛生。

北市市民進修券擴大轉型 第一階段正取使用期限至7月17日

台北市教育局今天表示，今年擴大辦理的市民進修券，5月29日已公布1萬名中獎名單，報名北市12間社大課程可獲1000元到3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。