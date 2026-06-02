號誌變革！內照式號誌搭配路燈照亮行穿線 蔣萬安：北市會做

北市內照式號誌，目前有8500個，但議員顏若芳下午質詢指出，尤其在下雨天，路面的標誌容易看不清楚，建議市府比照日本，針對路幅不寬的巷弄號誌，除了內照式字體發光，另搭配一個路燈，照亮下面的行穿線，讓用路人更安全。市長蔣萬安承諾北市會做。

顏若芳指出，北市研考會統計，市民對台北市的道路交通不滿意，其中號誌不清，占比大概兩、三成，也就是交通號誌不清，看不懂、看不清楚，尤其是有些到了晚上或是下雨天、天氣不佳時，道路號誌會看不到。

顏若芳說，其實日本的做法是內照式加行穿線的照明，北市也可以參考，在比較小的巷弄，需要照明，北市可以試辦。的人、開車的人，前面是有行穿線，這是要注意安全的。

顏若芳另指出，低頭族也容易發生事故，韓國從2016年開始在首爾試辦，在重要的十字路口設置「地面交通號誌」，其實新北、台中、台南、嘉義，都有導入相關的設施，建議北市也列入參考，因為不只有針對低頭族，其實弱勢的族群，還有視野不佳，對兒童、輪椅或者是高齡長者，都有輔助的好處。

針對內照式加行穿線的照明，蔣萬安指出，北市願意來嘗試，因為這概念的確符合安全，他也支持這做法，會請交通局和工務局來規畫，選幾個路口，以及可能容易發生事故的巷弄來做。

至於「地面交通號誌」蔣萬安說可以來評估，也參考首爾或台灣其他縣市的做法，不過交通局之前也有研究，如果地面號誌是針對低頭族，還是不希望他們看手機。北市交通局長謝銘鴻也說，台灣的環境，因為挖路很頻繁，下雨潮濕，之前曾在其他縣市試辦，也有案例失敗，是否試辦，會再觀察。