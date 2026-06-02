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土城柑城橋通中山路卡關 蘇泓欽轟經濟部無恥、市府無能

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蘇泓欽今天再質詢柑城橋議題。市長侯友宜表示，柑城橋問題今天市府將派員到經濟部溝通。記者葉德正／攝影
新北市議員蘇泓欽今天再質詢柑城橋議題。市長侯友宜表示，柑城橋問題今天市府將派員到經濟部溝通。記者葉德正／攝影

新北土城區柑城橋遲遲無法通中山路，引爆地方與土城工業區之爭，新北市議員蘇泓欽今天總質詢，再度痛批工業區自治會反覆變卦，導致中山路無法銜接柑城橋，每逢上下班都交通大亂，批「經濟部無恥」、「新北市政府無能」。新北市長侯友宜回應，市府已完成中山路交通改善評估，今天下午5時副市長朱惕之也會前往經濟部開會溝通，盡速解決問題。

蘇泓欽指出，柑城橋遲遲無法通往中山路，當地上下班時間都是「亂成一鍋粥」，居民連步行都困難，周邊擺接堡路雖是四線道，但車流切換混亂，地方長期與工業區溝通卻毫無結果，一開始自治會說願意開放小客車、機車，之後又說只給機車走，最後「翻桌」連機車都不給走。

蘇泓欽痛批，堂堂四百多萬人的新北市政府，被民間團體玩來玩去，認為市府態度太軟弱，自治會甚至揚言提告新北市政府，中央經濟部更無恥跟財團站在一起，讓地方居民權益被犧牲。

侯友宜說，市府非常重視市民通行權，但該地屬於經濟部管轄範圍，目前市府已完成完整改善工程評估報告，希望一次做到位，對於工業區改變立場，他直言「講話不能這樣做」，今天下午副市長朱惕之會前往經濟部開會溝通。

對蘇泓欽追問「怕不怕被告」，侯友宜直言，「這有什麼好告的，把事情做好最重要」，強調市府會持續與相關單位協調，推動改善工程。

蘇泓欽最後則喊話侯友宜拿出侯探長魄力，不要把問題留給下一任市長處理，不然爛攤子沒人要解決。

新北市長侯友宜表示，柑城橋問題今天市府將派員到經濟部溝通。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，柑城橋問題今天市府將派員到經濟部溝通。記者葉德正／攝影

土城 新北 蘇泓欽 經濟部

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