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李四川稱若當選任內蓋好蘆社大橋 引爆蔣萬安、綠議員開槓舌戰2分鐘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今赴議會總質詢，民進黨議員林延鳳質詢北士科交通議題。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今赴議會總質詢，民進黨議員林延鳳質詢北士科交通議題。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科，新北市長參選人李四川喊出，若當選任內蓋好蘆社大橋，引發民進黨議員不滿，質疑蔣萬安、李四川亂開支票，因依照調閱的數據推算，蘆社大橋蓋好至少十三年；蔣萬安則反擊「如果議員反對，就在這邊說不要蓋」，林延鳳反批從沒說不蓋要蔣萬安道歉，兩人舌戰互嗆超過兩分鐘。

蔣萬安今赴議會總質詢，民進黨議員林延鳳質詢北士科交通議題，其中蘆社大橋何時能蓋好，引發激烈舌戰。林延鳳說，北士科交通主要有三條骨架，包括淡北道路、蘆社大橋、洲美快速道路延伸。其中蘆社大橋興建，質疑蔣萬安過去三年多，沒有直接找新北市長侯友宜討論，只有交通部門與新北討論；蔣萬安表示，他與李四川都有開會討論蘆社大橋，也有預留軌道，對於李稱任內能蓋好，蔣說「我認為可以做到」。

不過林延鳳調閱數據說，雙北針對蘆社大橋開過兩次會，一是113年9月10日，這次會議北市地政局提到蘆社大橋匝道位置屬第二期工程範圍，預計117年才會啟動第一期公共工程、123年啟動第二期，129年竣工點交土地，質疑蘆社大橋四年內蓋得完，光啟動就根本不可能。

林再提到，今年4月20日的會議紀錄，新北城鄉局也點出新北果菜市場三重搬到蘆洲未定案，三年走不走得完都還很困難，光列蘆社大橋時程，都市計畫核定、地方討論至少三年；再來規畫、設計、細部設計、發包又要抓二至三年；實際工期五年，蓋好預計就要到民國128年，等同至少需十三年才能蓋好。

林延鳳嗆蔣萬安不要跟議員大小聲；蔣萬安也反擊稱「你也不要在這邊大聲，不要亂抹黑」，雙方舌戰超過兩分多鐘，毫無交集，議員受不了喊時間暫停。

對於林延鳳說李四川稱任內蓋好是吹牛、騙票、做不到。蔣萬安今天也不滿表示，「本來對的事情，就是要加速，這也是市民的期待」，反問林延鳳「議員覺得不應該蓋嗎？如果認為不要做嗎？就在這邊說不要蓋」，引發林延鳳反擊「我沒有說不要蓋，是說不能亂開空頭支票」，要求蔣萬安針對「議員說不要蓋？」這句話道歉。

蔣萬安表示，他只是講出「該做的事情，就要做」，不然就請議員跟中央說一起來幫忙，議員在這邊抹黑沒有用，雙北都很清楚，這是對雙北市民有利的建設，一起努力做這件事情。蔣萬安說，北市府一直以來，都由副市長張溫德列管進度，甚至也會透過各種管道，向中央反映加速推動。

李四川 蔣萬安 林延鳳 北士科

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