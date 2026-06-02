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北市要求照護機構「捕鼠」列考核？ 蔣萬安：不以抓到隻數做標準

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午在議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午在議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市議員顏若芳下午在市政總質詢時指出，北市府為了滅鼠，衛生局5月發函北市各照護機構，要求須「通報捕獲鼠數量」竟拿評鑑當籌碼威脅業者，濫用行政裁量權。對此，市長蔣萬安答詢指出，不是以抓到的隻數做判定標準，而是要業者落實回報環境衛生。

顏若芳指出，醫美、診所或餐廳業者，都不希望在自己的場域裡看到老鼠，且一定會被民眾投訴，但是依照衛福部公告的114年精神復健機構評鑑的基準3.8及3.9項的指標，考績考核沒有抓老鼠，衛生局憑什麼把這個列進去？可以這樣威脅業者？

顏若芳說，衛生局發配給業者的雲端填報表單中，赫然就有「捕獲老鼠數量調查表」的必填欄位，網路上都找得到，市長有沒有看過？考績考核到底有沒有列進去？

蔣萬安指出，這會來調整，因為衛生局是對於這些機構場所，定期要維護整體的衛生安全的環境，這是衛生局的目的，現在因為大家很關心鼠類的狀況，針對這些機構，重要的是做了哪些的防鼠措施做了哪些，而不是以抓到的隻數做一個標準，會請衛生局做調整。

北市衛生局長黃建華指出，最主要還是根據整個精神醫療機構，每年必須要進行病媒蚊還有鼠類防治的一個計畫，希望他們可以做現狀的回報，並沒有把捕抓老鼠的數目來列為考績。

蔣萬安也說，主要是要落實回報，而且目的是針對機構的環境的衛生，會請他們調整或加註說明，主要是防治鼠害的措施做了哪些，比如說環境的清潔、投藥的次數有沒有落實，以及鼠隻的數字的回報，這些才是目的，所以會加註說明或做一些調整，否則這些機構會以為市府是以抓到隻數做判定的標準。

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