北市市民進修券擴大轉型 第一階段正取使用期限至7月17日

台北市教育局今天表示，今年擴大辦理的市民進修券，5月29日已公布1萬名中獎名單，報名北市12間社大課程可獲1000元到3000元不等補助，請把握第一階段正取使用期限7月17日止。

台北市的市民進修券擴大轉型，115年補助對象由55歲以上下修到18歲以上，抽籤補助名額由2400名擴大到1萬名。

教育局發布新聞稿提醒登記抽籤的市民，5月29日已公告中獎名單，也會透過手機簡訊傳送中選訊息，中選者可先上「台北市終身學習網站」查詢社大課程資訊，攜帶身分證到學校報名，並告知是市民進修券中選者，即可獲得學分費折抵。

教育局說，第一階段正取使用期間6月1日至7月17日，請把握時效，若不使用，務必到網站登記放棄，以免明年失去登記資格；接著第二階段備取中選者，也會收到手機簡訊通知中選，同樣可上網站查詢，使用時間7月20日至8月21日。

教育局補充，總計1萬名中選者，包含55歲以上「樂齡市民組」共補助7000名，新生2000名、舊生5000名。18到54歲「一般市民組」共補助3000名。以上都是新生每名折抵新台幣2000元、舊生1000元。

此外，低收入戶或中低收入戶市民無須抽籤，網路登記就可折抵3000元學分費。