北市隱藏版「飛機秘境」戲水區回歸 躺著看飛機、噴泉消暑免車票

原本被視為鄰避設施的汙水處理廠，北市衛工處轉化為「內湖運動公園」後，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放，經過優化後的全新噴水設施，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性，提供市民更優質的親水空間。

衛工處指出，這座全國首座半地下化的處理設施，不僅是支撐大台北環境衛生，更利用地表空間打造出一片都市綠洲，透過空間再利用模式，立體化開發，在有限的土地上創造雙重價值：地下維持高效能淨水，地上則翻轉為便利的休閒核心。

這幾天熱浪來襲，夏日限定的內湖運動公園全新升級戲水區對外開放，僅每周四為清池作業日不對外開放，成為孩童暑期市區消暑的首選聖地。另為深化市民對水資源循環的認知，衛工處將數位轉型落實於公共服務，民眾僅需透過「台北市市民服務大平台」線上預約參訪(https://service.gov.taipei/rental/OnLine/Step1/6e1753279df5)，並參與完整的環境教育教案。

內湖運動公園改建重啟後，已成為一座具備高度差異化價值的複合型場域。園區動線巧妙整合了動態競技與靜態觀景，讓不同年齡層的市民都能找到專屬的休閒角落。園區設有專門的極限運動場，提供滑板與單車愛好者挑戰自我、揮灑汗水的專業場地。

此外，沙坑、體健設施，以及專為孩童打造、視覺感十足的原木風格攀爬架，讓孩子能在如童話般的森林遊具中安全遊戲。而最獨特的魅力莫過於近距離感受航空震撼，民眾可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上，仰望天空。當飛機低空掠過，引擎的轟隆巨響與氣流帶動的細微震盪，伴隨視覺上的巨大衝擊，提供不必出國也能擁有的航空臨場感。

內湖污水處理廠廠長陳長佑指出，透過景觀優化與設施升級，已成功翻轉了污水處理設施的刻板印象。未來將持續秉持共生共榮的理念，推動設施共構與智慧整合，讓這裡成為兼具環境教育、運動休閒與數位服務的綠色場域。