快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

北市隱藏版「飛機秘境」戲水區回歸 躺著看飛機、噴泉消暑免車票

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市隱藏版「飛機秘境」戲水區回歸，位於內湖運動公園內，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放。圖／北市衛工處提供
北市隱藏版「飛機秘境」戲水區回歸，位於內湖運動公園內，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放。圖／北市衛工處提供

原本被視為鄰避設施的汙水處理廠，北市衛工處轉化為「內湖運動公園」後，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放，經過優化後的全新噴水設施，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性，提供市民更優質的親水空間。

衛工處指出，這座全國首座半地下化的處理設施，不僅是支撐大台北環境衛生，更利用地表空間打造出一片都市綠洲，透過空間再利用模式，立體化開發，在有限的土地上創造雙重價值：地下維持高效能淨水，地上則翻轉為便利的休閒核心。

這幾天熱浪來襲，夏日限定的內湖運動公園全新升級戲水區對外開放，僅每周四為清池作業日不對外開放，成為孩童暑期市區消暑的首選聖地。另為深化市民對水資源循環的認知，衛工處將數位轉型落實於公共服務，民眾僅需透過「台北市市民服務大平台」線上預約參訪(https://service.gov.taipei/rental/OnLine/Step1/6e1753279df5)，並參與完整的環境教育教案。

內湖運動公園改建重啟後，已成為一座具備高度差異化價值的複合型場域。園區動線巧妙整合了動態競技與靜態觀景，讓不同年齡層的市民都能找到專屬的休閒角落。園區設有專門的極限運動場，提供滑板與單車愛好者挑戰自我、揮灑汗水的專業場地。

此外，沙坑、體健設施，以及專為孩童打造、視覺感十足的原木風格攀爬架，讓孩子能在如童話般的森林遊具中安全遊戲。而最獨特的魅力莫過於近距離感受航空震撼，民眾可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上，仰望天空。當飛機低空掠過，引擎的轟隆巨響與氣流帶動的細微震盪，伴隨視覺上的巨大衝擊，提供不必出國也能擁有的航空臨場感。

內湖污水處理廠廠長陳長佑指出，透過景觀優化與設施升級，已成功翻轉了污水處理設施的刻板印象。未來將持續秉持共生共榮的理念，推動設施共構與智慧整合，讓這裡成為兼具環境教育、運動休閒與數位服務的綠色場域。

原本被視為鄰避設施的汙水處理廠，北市衛工處轉化為「內湖運動公園」後，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放。圖／北市衛工處提供
原本被視為鄰避設施的汙水處理廠，北市衛工處轉化為「內湖運動公園」後，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放。圖／北市衛工處提供

內湖 運動 北市 玩水

延伸閱讀

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

元太75吋彩色電子紙廣告看板於桃園機場啟用

生醫雙引擎起跑！禾榮科竹北園區總部大樓動土 威力德高雄營運總部啟用

從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用

相關新聞

北市隱藏版「飛機秘境」戲水區回歸 躺著看飛機、噴泉消暑免車票

原本被視為鄰避設施的汙水處理廠，北市衛工處轉化為「內湖運動公園」後，全新升級戲水區即日起至9月30日開放開放，經過優化後的全新噴水設施，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性，提供市民更優質的親水空間。

三峽河能否成「新北版鴨川」？藍綠選將談治理藍圖

三峽河是大漢溪支流，流域涵蓋新北三峽區，流經樹林、土城及桃園大溪，孕育三峽老街與在地歷史文化，是北台灣重要水域生態廊道。三峽河近年加大力道做整治與防洪改善，被拿來與日本京都鴨川相比。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧分別提出三峽河治理構想，除重視防洪，也要兼顧景觀、生態與觀光發展。

百年廟街變身音樂祭！「2026潮盛新莊」地方聲景唱出家鄉味

新莊廟街是香火鼎盛的信仰重地，蘊藏豐富的文化記憶，從北管鑼鼓、廟宇鐘鼓聲，到街巷的人聲與叫賣聲，構築新莊獨有文化風景。新北文化局表示，2026潮盛新莊系列主活動將於6月6日、7日熱鬧登場，將以「聲音」為主題，透過音樂創作、傳統藝術與跨界展演，重新挖掘地方文化中的「聲景」，讓民眾透過音樂與表演重新認識地方文化。

淡水新市二路分隔島換新妝 萬株植栽織造繽紛綠廊超吸睛

新北市淡海新市鎮中央分隔島植栽近期換上新妝，新北市景觀處與淡水區公所攜手打造城市綠美學，針對淡水區新市二路2段中央分隔島植栽換新，今年3月中順利完工，不僅大幅提升新市鎮的街道景觀，更為在地居民提供舒適、怡人的視覺新體驗。

抽一番賞公仔前先看！北市推店家自律新制 違規3點就註銷資格

一番賞部分不肖店家被爆出「藏籤」狀況，北市議員紛紛關注後，市府訂定商家指引。商業處近期推出「優良店家作業機制」，以審查方式提升整體形象和服務品質，同時，若違規3點也會被註銷資格，更有可能涉嫌刑事犯罪。

「河」好如初...新北三溝一溪列整治對象 市府祭出新對策

過去新北市民避之唯恐不及的湳仔溝、瓦磘溝、鴨母港溝等，現今有魚、有鳥、有笑聲，但蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城與板橋的公館溝，及貴子坑溪仍待翻轉。新北水利局強調，河流是一座城市的記憶，也是幸福起點，為打造更多可親近的溪岸環境，正透過工程手段，強化汙水接管、加快水流、清淤等，改善惡臭沉痾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。