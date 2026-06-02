百年廟街變身音樂祭！「2026潮盛新莊」地方聲景唱出家鄉味

新莊廟街是香火鼎盛的信仰重地，蘊藏豐富的文化記憶，從北管鑼鼓、廟宇鐘鼓聲，到街巷的人聲與叫賣聲，構築新莊獨有文化風景。新北文化局表示，2026潮盛新莊系列主活動將於6月6日、7日熱鬧登場，將以「聲音」為主題，透過音樂創作、傳統藝術與跨界展演，重新挖掘地方文化中的「聲景」，讓民眾透過音樂與表演重新認識地方文化。

「2026潮盛新莊」以「聲音」串聯百年廟街文化與當代音樂創作，最受矚目的兩首新莊主題歌曲「好戲」與「三步贊」，已在5月31日上架各大音樂平台，由歌手新莊子弟李英宏與HowZ以音樂重新詮釋家鄉文化，也為6月6日新月廣場舉辦的「庄頭開唱」音樂會揭開序幕。

文化局表示，此次由李英宏與HowZ為家鄉新莊創作新曲，李英宏的「好戲」靈感取自新莊廟街，邀請劇團「新西園」許正宗團長獻聲，將豪邁口白與電音結合。另一歌手HowZ所帶來的「三步贊」則是向「官將首」發源地—新莊地藏庵致敬，歌名取自官將首陣頭經典步伐，並與「頭前庄官將首」合作，採樣出巡時的鈴鐺與法器聲，將百年香火轉化為震撼人心的重低音，展現傳統民俗文化的當代潮流能量。

此外， 金曲樂團「A_Root同根生」與「新莊高中管樂團」，則聯手演繹由金曲製作人柯智豪重新編曲的「新莊街之歌」，以中西樂器交融重現地方經典旋律。除藝人與在地團隊精采演出外，音樂會當天還邀請承襲雜技國寶李棠華大師技藝精神的「新象創作劇團」，向新莊引以為傲的百年鼓藝文化致敬演出。

文化局說，現場同步規劃眾聲聚埕市集，集結「WASHWISE聰明洗」、「阿爸家」等加入新北市青年局「新莊廟街特色店家再造示範計畫」在地品牌，還有「丁丁鐵板美食」、「全都是泡沫」、「秋 手作」等原住民特色攤位，以及「新莊好食客」客家攤位共同參與。

適逢建廟250周年並辦理首醮的新莊保元宮，也將加入市集行列，推廣在地宮廟文化，相關資訊可透過「2026潮盛新莊」活動網站https://www.2026xinzhuang.com.tw/查詢。

「2026潮盛新莊」周六登場，現場還有市集美食。圖／新北文化局提供

歌手李英宏。圖／新北文化局提供