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公園遊具熱到能煎蛋 呂家愷促新北增設遮陽棚

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
天氣炎熱，公園運動設施曝曬艷陽，民眾望之卻步。本報資料照片
天氣炎熱，公園運動設施曝曬艷陽，民眾望之卻步。本報資料照片

天氣愈來愈熱，新北市議員呂家愷在議會質詢指出，近日氣溫屢創紀錄，不少特色公園中午時段幾乎「空無一人」，許多遊具在曝曬後溫度恐超過50度根本可以煎蛋，建議市府參考台中「美樂地3.0」經驗，在遊戲場增設遮陽棚與遮蔭設施。新北市長侯友宜說，近期外面36、37度待一下就受不了，新北已逐步完成127處遮蔭空間，但還是不夠，會以有遊憩空間的優先改善，今年預計會再施作9處。

呂家愷指出，近期跑地方行程時常發現，公園從上午10點到下午幾乎沒人使用，戶外體感溫度超過40度，很多設施摸起來都可以煎蛋，即使傍晚後民眾願意出門，但遊具殘留高溫仍讓家長卻步。

呂家愷說，新北近年大量興建特色公園，亮點到齊，下一步應該是改善使用環境，尤其土樹三鶯等高溫區域，更應優先納入示範改善。

侯友宜表示，台灣近年高溫機率越來越高，公園雖以種樹營造蔭涼為主，但部分區域仍需要遮陽棚與相關設施，目前新北已有127處設置遮蔭空間，但仍有不足，已要求農業局優先盤點兒童遊戲場需求，今年將再執行9處改善工程，未來還會持續增加，並結合遊戲場造型設計，兼顧美觀與遮陽效果。

呂家愷也要求，市府應在兩個月內提出完整評估與改善計畫，並依照各地高溫程度，優先改善氣溫較高行政區。他也提到，近期與交通局討論停車場用地時發現，移植一棵樹經費可能超過5萬元，認為未來不應只仰賴大量種樹，而應透過較先進、彈性的遮陽設施，減少後續維護與移植成本。

侯友宜回應表示，市府將持續滾動式檢討改善，並納入公園設施配置、日照方向等因素整體評估。

新北景觀處表示，新施作遮蔭設施的九處公園綠地包含汐止區站前綠地、中和區明德公園、金山區杜鵑公園、新莊區後港新公園、新莊區頭前運動公園、林口區婦幼公園、林口區大崙公園、三重區龍濱公園、淡水區民權公園。

呂家愷 新北 侯友宜 公園

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