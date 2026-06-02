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淡水新市二路分隔島換新妝 萬株植栽織造繽紛綠廊超吸睛

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
台北草圍繞植栽展現流暢的綠色邊緣。記者黃子騰／翻攝
台北草圍繞植栽展現流暢的綠色邊緣。記者黃子騰／翻攝

新北市淡海新市鎮中央分隔島植栽近期換上新妝，新北市景觀處與淡水區公所攜手打造城市綠美學，針對淡水區新市二路2段中央分隔島植栽換新，今年3月中順利完工，不僅大幅提升新市鎮的街道景觀，更為在地居民提供舒適、怡人的視覺新體驗。

新北市景觀處表示，本路段景觀採取兼具視覺層次與色彩美學的複層式植栽配置，在長達500公尺的中央分隔島上，配置高達上萬株的杜鵑、撒金變葉木、長紅木以及紅彩木，同時輔以302平方公尺的翠綠台北草圍繞著繽紛灌木。利用不同植栽的株高、葉色與花期特性，在馬路上拉起一條綿延的繽紛彩帶，擺脫以往傳統綠籬單調乏味的刻板印象。

新市二路2段作為淡海新市鎮的重要交通幹道，更承接淡江大橋聯外車潮進入新市鎮的重要樞紐。原本的中央分隔島經過景觀處巧手變身後，四季將呈現不同的色彩律動。駕駛與乘客能感受到兩側紅、黃、綠相間的植物交織閃耀，不僅能有效舒緩視覺疲勞，更能隨著季節更迭，欣賞到杜鵑絢麗花開、長紅木吐露鮮紅新芽，與紅彩木的深紅沉穩、撒金變葉木的金黃斑斕。藉「綠美學」融入主要交通幹道的作法，成功將冰冷的柏油道路轉化為城市的綠色動脈。

新北市景觀處長林俊德表示，城市綠美學是提升居民幸福感最直接的方式，經過淡水區公所及當地里長在規劃設計期間，協助彙整地方民眾的期盼與意見，結合專業綠美化團隊的執行，讓本次綠美化工程能更貼近在地需求，體現公私協力的良好典範。透過這次新市二路中央分隔島的植栽翻新，展現了市府與地方攜手優化居住環境、打造樂活家園的決心。

兼具視覺層次與色彩美學的複層式植栽配置。記者黃子騰／翻攝
兼具視覺層次與色彩美學的複層式植栽配置。記者黃子騰／翻攝

亮眼奪目的撒金變葉木。記者黃子騰／翻攝
亮眼奪目的撒金變葉木。記者黃子騰／翻攝

杜鵑花盛開。記者黃子騰／翻攝
杜鵑花盛開。記者黃子騰／翻攝

淡水 植物 淡江大橋

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