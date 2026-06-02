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抽一番賞公仔前先看！北市推店家自律新制 違規3點就註銷資格

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市一番賞藏籤爭議層出不窮，法務局曾聯合稽查店家。圖／法務局提供
北市一番賞藏籤爭議層出不窮，法務局曾聯合稽查店家。圖／法務局提供

一番賞部分不肖店家被爆出「藏籤」狀況，北市議員紛紛關注後，市府訂定商家指引。商業處近期推出「優良店家作業機制」，以審查方式提升整體形象和服務品質，同時，若違規3點也會被註銷資格，更有可能涉嫌刑事犯罪。

商業處指出，市府推出「台北市一番賞優良店家作業機制」，透過建立具公信力的店家自律制度，引導消費者前往優良店家消費，提升產業整體形象與服務品質。該機制採書面方式受理，即日起至6月30日止受理上半年度申請，12月1日至12月31日受理下半年度申請。

商業處表示，審查流程包含3階段，分別為書面審查、實地訪查及抽查，經3階段嚴格審查合格者，由商業處公告優良店家資訊於處網，並自公告日起算有效期間1年，有效期間內將透過各執行機關不定期從嚴抽查及記點制度，持續檢視店家是否自律遵守「台北市一番賞優良店家規範」。

不過，若單一店家於有效期間內累計達3點違規，由各執行機關立即取消優良店家資格且一年內不得再申請，包含未標明換套、混套、自製一番賞或最後賞。而未即時更新最高級外其他獎項獎池籤數及抽出兌換狀況，更可記到2點。

同時，「藏籤」是指隱藏最高級獎項籤，屬詐欺行為涉刑事犯罪，經行政機關查察，或消費者檢舉發現疑似藏最高級獎項籤，除行政裁罰且移送警察機關偵辦外註，並由各執行機關立即取消優良店家資格。

商業處呼籲，一番賞店家，應依消費者保護法、北市消費者保護自治條例及一番賞相關遊戲商家指引等相關規定提供充分與正確資訊，共同營造友善遊戲環境及消費者信賴的消費環境，以維護消費者權益。

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