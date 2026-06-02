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「河」好如初...新北三溝一溪列整治對象 市府祭出新對策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
貴子坑溪整體環境營造設地下箱涵，暴雨來臨時可增加通洪斷面，達到防洪安全，平時具有截流汙水功能，改善河道惡臭及汙染，為後續水域整治與公園景觀奠基。圖／新北水利局提供
貴子坑溪整體環境營造設地下箱涵，暴雨來臨時可增加通洪斷面，達到防洪安全，平時具有截流汙水功能，改善河道惡臭及汙染，為後續水域整治與公園景觀奠基。圖／新北水利局提供

過去新北市民避之唯恐不及的湳仔溝、瓦磘溝、鴨母港溝等，現今有魚、有鳥、有笑聲，但蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城與板橋公館溝，及貴子坑溪仍待翻轉。新北水利局強調，河流是一座城市的記憶，也是幸福起點，為打造更多可親近的溪岸環境，正透過工程手段，強化汙水接管、加快水流、清淤等，改善惡臭沉痾。

蘆洲水湳溝是蘆洲區重要排水幹道，興建年代久遠，護岸破損老舊，有防汛安全疑慮，承載雨汙水、渠底逆坡流速不足致滋生惡臭。新北水利局前年完成水湳溝渠底坡度改善、護岸整修及環境整理工程，改善現有渠道護岸結構安全，提供水湳溝排水集水面積220公頃防洪保護，渠道水流更順暢，也降低臭味。

水利局指出，新莊區潭底溝與上游樹林工業區、周邊住宅區用水關係密切，河道地勢平緩及逆坡，民安橋渠底過高造成整體渠坡不順，受下游塔寮坑溪水位影響，整體排水不順及水質不佳。為解決潭底溝防洪及水質問題，水利局在潭底溝下游推「潭底溝抽水站機組更新工程」，新設長度約達1公里子溝，優化抽水效能及調整渠底坡度，抽水站工程完工後，配合塔寮坑抽水站聯合操作，完善新北都市防洪機制，透過施作子溝改善渠底坡度，可望解決惡臭問題。

板橋公館溝緊鄰湳興公有零售市場，市場攤商清洗桌面、地板等廢水直接流入側溝再進公館溝，且周邊部分住戶汙水未接管，造成環境不佳。新北市場處協助攤商改善汙水排放，周邊住戶可接管部分已完成，公館溝明渠段有設置子母溝加速流水，以降低惡臭，水利局將在公館溝明渠段辦理子母溝綠美化工程，改善渠底環境，整體工程拚今年8月完工。

土城公館溝則是土城區重要排水路，針對汙染削減部分，公館溝沿線流域戶數為3萬2264戶，今年4月汙水工程已接管2萬7989戶，正持續辦理用戶接管以達削減汙染源，改善公館溝水質。另，水利局已在公館溝上游土城醫院旁與重劃區段完成增設子溝等改善工程，及下游段（希望之河）部分渠段打除沿線攔河堰並配合河道整理修整坡度，中游惜福步道段公所已施作完成50公尺子溝，持續清淤維護。公館溝整體水位已降低，水流流速有加快，也減少淤積及惡臭。

新北土城公館溝紫藤廊道段已完成子母溝施作，可加速排水。圖／新北水利局提供
新北土城公館溝紫藤廊道段已完成子母溝施作，可加速排水。圖／新北水利局提供

水湳溝底泥開挖施作渠道子母溝。圖／新北水利局提供
水湳溝底泥開挖施作渠道子母溝。圖／新北水利局提供

新北土城公館溝希望之河段打除攔河堰，配合河道整理修整坡度，目前水位已降低，流速有加快。圖／新北水利局提供
新北土城公館溝希望之河段打除攔河堰，配合河道整理修整坡度，目前水位已降低，流速有加快。圖／新北水利局提供

新北新莊區潭底溝渠底施作子溝，可加速排水、減少異味。圖／新北水利局提供
新北新莊區潭底溝渠底施作子溝，可加速排水、減少異味。圖／新北水利局提供

水湳溝工程完成後，渠道水流順暢，對生態環境也有加分。圖／新北水利局提供
水湳溝工程完成後，渠道水流順暢，對生態環境也有加分。圖／新北水利局提供

板橋 水利局 公館

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