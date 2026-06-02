三峽河能否成「新北版鴨川」？藍綠選將談治理藍圖

三峽河是大漢溪支流，流域涵蓋新北三峽區，流經樹林、土城及桃園大溪，孕育三峽老街與在地歷史文化，是北台灣重要水域生態廊道。三峽河近年加大力道做整治與防洪改善，被拿來與日本京都鴨川相比。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧分別提出三峽河治理構想，除重視防洪，也要兼顧景觀、生態與觀光發展。

李四川日前與議員江怡臻、小草書屋創辦人林峻丞到河畔，交流對三峽河的想像。李四川競辦表示，河川整治攸關市容環境與民眾生活品質，整治得宜能成為觀光亮點，李四川日前到三峽與基層座談時，地方提出對三峽河的期待，希望李能以42年工程專業經驗帶給三峽新風貌。

李競辦指出，輝達海外總部最終選擇北士科，其中一原因是周邊磺港溪具備良好親水環境，磺港溪再造工程是李四川當北市副市長期間參與推動，今年4月完工。磺港溪再造工程是全國首件透過都市計畫變更進行「還地於河」工程，整合周邊公園與綠地，增加人行友善空間，保留既有喬木及新植栽，營造全年具觀賞性河岸景觀。若能當選新北市長，將發揮河川治理經驗，持續推動新北河川整治。

小草書屋創辦人林峻丞表示，三峽河自日據時期以來，就與地方發展緊密相連，在陸運未發達時，三峽物產多仰賴河運輸送至台北，河川不只是景觀，更是地方生活與交通一部分。

林峻丞說，許多老三峽人對三峽河都有共同記憶，像是過去能划龍舟、從拱橋跳水戲水等，「以前水很深，很多人都有在河裡玩的回憶。」地方期待河川整治工程能留住三峽河原有紋理，避免河川與民眾距離變遠。

林峻丞指出，部分河川工程雖標榜生態工法，但石籠等做法，外層鐵網仍有破損與耐久性問題，未必是長久之計，三峽河地景條件與日本京都鴨川相似，「背景有山、河岸兩側有老街、聚落與觀光景點」，若能更重視景觀、生態與居民生活間的平衡，有機會成為像鴨川一樣的重要水岸空間。

林峻丞坦言，三峽河不可能完全回到過去樣貌，希望河川治理能兼顧居民需求、景觀美感與生態環境，不只是單純工程導向的整治方式。

蘇巧慧表示，改善三峽周邊環境是她擔任立委期間重要任務，攜手立委吳琪銘爭取中央投入約9億元整治三峽河與周邊水域，也推動長福橋改建，提升三峽河通洪能力。蘇強調，河川治理除防洪工程，須兼顧親水空間與河岸生態，為市民打造安全、便利與舒適的生活環境。

立委吳琪銘說，三峽河水質有變好，安全更要顧。以前遇颱風，大水直接淹過橋面，舊的長福橋太低、橋墩又多，下暴雨就提心吊膽。長福橋9.19億元改建經費，中央補助近半，新橋抬高80公分，拆掉1個橋墩，通洪空間加大18%，期待今年8月主橋能啟用。

水利署第十河川分署副分署長林震哲表示，三峽河已針對礁溪段、大埔段等較危險區域做堤防改善與強化，配合大漢溪疏浚及長福橋改建工程，逐步提升防洪能力。後續針對清水祖師廟附近秀川護岸一帶進行河道調整與河床降挖，預計降低約3公尺，完工後可望讓洪水水位降1.1公尺。

林震哲指出，後續工程會兼顧古蹟與文資保護，採取相應工法降低影響。景觀部分，中央曾與新北合作推動新店溪周邊公園、碧潭等水環境改善工程，也將提升三峽河周邊水岸環境。