央北校地釋出 新店盼建藝文地標

新北新店區央北重劃區文小十一用地，因少子化設校需求降低，教育局完成撤案並釋出土地，地方希望將這塊逾五千三百坪精華土地規畫為結合藝文展演中心、圖書館及地下停車場的複合式設施，打造成大文山地區藝文新地標。

市長侯友宜昨在議會答詢說，市府不會只從新店角度思考，是以整個大文山地區發展需求來評估，除考量藝文展演功能，也納入停車需求、公共開放空間及整體都市發展規畫，讓一點七公頃土地發揮最大效益。

議會定期會市政總質詢，議員劉哲彰昨關切央北重劃區文小十一用地規畫方向，他表示，該基地原規畫設校，因少子化設校需求降低，地方盼市府能將這塊精華土地規畫為結合藝文展演中心、圖書館及地下停車場複合式設施，打造為大文山地區藝文新地標。

劉哲彰表示，市府曾規畫引進國際學校，因土地租金高昂，加上少子化趨勢，始終沒學校願意進駐。央北重劃區及鄰近十四張區段徵收區，未來預計有五萬人口進駐，新店長期缺乏大型藝文展演空間，學校管弦樂團或藝文團體必須前往三重、板橋或北市演出與練習。若能在文小十一打造現代化藝文中心，結合森林圖書館、大型地下停車場及開放廣場，能滿足地方需求，也有機會成為新店地標。

對此，侯友宜表示，市府已確認文小十一將維持文教用地使用方向，正評估是否規畫大型展演中心、圖書館及停車空間等複合設施。新店雖有小型藝文及圖書設施，是否需要興建指標性藝文地標，市府正進一步討論。