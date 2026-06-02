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北市電動公車 今年至少增500輛

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市公運處表示，今年預計有五百多輛電動公車交貨，簽約時也會發包增設場站、充電樁。圖／台北市公運處提供
北市公運處表示，今年預計有五百多輛電動公車交貨，簽約時也會發包增設場站、充電樁。圖／台北市公運處提供

北市二○三○公車全電動化，議會交委會昨審查追加減等預算，議員憂電動化目標恐跳票，質詢電動公車交貨、充電場站設置進度。公運處表示，去年受國際原物料影響延宕車輛交貨，今年預計至少增五百多輛，簽約時也會發包增設場站、充電樁

北市議員張斯綱、游淑慧質詢指，去年有電動公車交貨延宕狀況，關注目前交貨進度是否符合預期？北市府是否已盤點足夠充電場域，尤其現行電動公車充電都是在夜間用電離峰，「如果電動公車全數汰換，一窩蜂擠在同時間充電可行嗎？」

公運處長李昆振表示，去年電動公車廠商受到稀土、國際原物料等影響延宕交貨，今年陸續交車，預計保底五百多輛。北士科變電所能停放一百七十輛電動公車，計畫設置五十四柱充電樁，維持每輛電動公車都能配置一個充電槍，停放場域預計會蓋三層樓高建物。

李昆振說，發包採購是連同場站增設充電樁數量一同發包，預期今年會大量交車，上半年預計兩百輛、下半年會有三百輛。

集中離峰時段充電是否可行？李說，公車最主要整備時間在夜間收班、隔天出車前，行駛里程較長的公車路線在中間會補電，目前離峰充電量能足夠，到二○三○年的確還需要加強。

公運處綜合規畫科長劉國著表示，目前電動公車採「分時充電」，夜間充電、日間補電，分散晚上充電瞬間的量能。

北市 充電樁 張斯綱

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