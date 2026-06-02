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輝達技術合作 蔣萬安：AI優化文湖線品質

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導

北市長蔣萬安昨宣布，已跟輝達技術團隊有具體合作，文湖線將透過ＡＩ模擬尖峰人流、載客量、異常停機等，其中「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫，將在二○二七年完成，搭配文湖線二○三六年重置，整體車輛、品質將全面提升。

蔣萬安透露，先從北捷開始，後續也會持續對接、討論，近期會與輝達技術團隊碰面，涵蓋多項施政層面，透過輝達技術全面提升。

亞洲最大ＡＩ科技盛會ＣＯＭＰＵＴＥＸ二○二六本周在台北登場。蔣萬安昨宣布先就北捷文湖線優化，與輝達技術團隊合作，市府會針對幾個情境，包括尖峰時段、月台疏散，及發生異常停機造成的衝擊、重置後相關載客量等，透過ＡＩ技術優化。

蔣萬安說，文湖線明年會針對二十四站點進行ＡＩ模擬分析。較大站點如大安、忠孝復興、南京復興、中山國中站等，透過輝達Omniverse技術，進行高級三Ｄ建模做人流模擬。

北捷表示，因應二○三六年文湖線重置，北捷將展開號誌系統升級、列車汰換等計畫。為使重置規畫達到最佳載運效率，北捷提前導入數位孿生技術，採用NVIDIA Omniverse平台與三Ｄ Gaussian Splatting技術，針對文湖線車站模擬人潮分布、列車運能及車站擁擠度，協助評估最適合的車隊配置與列車調度策略。

北捷將透過物聯網（IoT）與即時感測數據串聯，蒐集車站、列車與人流等背景資料分析預測，運用ＡＩ與高擬真三Ｄ建模技術，在虛擬環境中模擬多種營運情境，作為文湖線重置設計與營運規畫依據。另針對人潮眾多車站，使用輝達Omniverse平台，透過擬真還原的視覺效果與物理運算能力，強化決策判斷準確性。

文湖線 輝達 蔣萬安

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