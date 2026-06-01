歡迎輝達落腳北士科！北市府晚間在台北101點亮這字樣

輝達執行長黃仁勳今天上午在北流舉辦NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講，蔣萬安下午赴議會總質詢受訪表示，很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹的很多AI未來發展，非常具有前瞻性，蔣也提到，「我們晚間會在101點燈」，慶祝輝達海外總部落腳台北。

北市府晚間也在台北一零一大樓變亮「NVIDIA愛心TAIPEI」、「TAIPEI愛心NVIDIA」、及「NVIDIA GTC TAIPEI」字樣。

蔣萬安表示，他今天很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳介紹到很多AI未來發展，非常有前瞻性，包括AI機器人、具體與微軟合作的項目等，當然黃也強調未來AI機器人的發展，及提出非常多見解，未來不管AI運用在各個領域，以及融入日常生活，台北市目前規畫持續建構AI智慧城市，會持續努力。

蔣說，因為今天GTC大會在台北舉辦，同時也歡迎輝達海外總部正式落腳台北，所以晚上會在台北一零一點燈，慶祝這樣的活動，及未來海外總部的落成。