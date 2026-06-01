快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

阿公阿嬤當老師 瑞芳東和社區美食班飄香

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
美食班不只是烹飪課程，更是促進社區互動與世代傳承的重要平台。圖/觀天下有線電視提供
美食班不只是烹飪課程，更是促進社區互動與世代傳承的重要平台。圖/觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區東和社區發展協會為促進長者交流與傳承在地飲食文化，於五月底正式開辦美食班課程，邀請社區內擁有豐富料理經驗、堪稱總舖師等級的阿公阿嬤擔任講師，帶領學員一起動手做料理。透過手把手教學，不僅讓長者學習拿手菜色，也讓社區居民在共同備料、烹調的過程中增進情感交流。

課程一開始便吸引許多社區長者熱情參與，從食材挑選、料理技巧到調味訣竅，講師們毫不藏私分享多年累積的經驗，讓學員收穫滿滿。現場香氣四溢，大家一邊學習、一邊交流生活點滴，氣氛相當熱絡，也展現社區長者活力與豐富的人生智慧。

東和社區發展協會理事長胡志宏表示，美食班不只是烹飪課程，更是促進社區互動與世代傳承的重要平台，希望透過料理讓大家走出家門、彼此交流，進一步凝聚社區向心力。

前往關心課程的市議員林裔綺也表示，看見社區長輩將多年累積的廚藝經驗傳承給更多人相當有意義，未來也將持續協助爭取相關資源，支持社區辦理多元課程，讓長者能夠樂齡學習、健康老化，共同打造更有溫度的社區生活。

瑞芳 美食 老師

延伸閱讀

可以玩的鄉土課程！台南楠西從桌遊體驗投入學習

廢紙杯變童玩、繩索攀樹 弘光科大和社區居民體驗「無痕公園」

從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用

文大樂齡大學結業式學員平均65歲 她喊「這一項」是最好的美容

相關新聞

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

新北市敬老愛心卡將大升級，新北市長侯友宜今天在議會宣布，因應超高齡社會到來，市府已完成整體評估，未來將以分階段穩健推動」方式，逐步擴大敬老愛心卡功能，除明年下半年600點中的300點將擴大可超商、農會等範圍消費，也將分年推動點數累積機制，總計將花費65億元

即時短評／敬老卡擴大用途兼顧城鄉及平權 避免福利政策停留單一用途

新北敬老愛心卡鼓勵長者外出，立意良善，不過新北城鄉差距大，偏鄉長者未必搭得到捷運、公車，老人從來不是單一族群，有著多元樣貌，此次政策革新擴大使用範圍納入日常消費，讓高齡政策從過去「人人有」齊頭式平等，逐步走向「人人用得到」，也兼顧城鄉需求及平權。

南港LaLaport往南港展覽館連通空橋開通了 移動距離免去日曬雨淋

南港上班族與逛街民眾迎來有感便利升級， 南港LaLaport在社群宣布，位於商場2樓通往南港展覽館一館2樓的連通空橋，於今日正式開通使用。這座空橋的開通，將更提升捷運站、展覽館與商場的移動便利性。

國民黨團促敬老卡升級 侯友宜：朝更多元用途推動

新北市議會今天進行國民黨團總質詢，多名國民黨議員聚焦敬老愛心卡使用範圍擴大政策，除肯定市府規畫將點數用途逐步放寬至農會、藥局及超商外，也建議納入文化場館、健身運動、醫療院所及偏鄉交通等用途。市長侯友宜表示，相關政策將分階段推動，未來也會視系統建置及執行情況逐步擴大適用範圍。

門面綠美化再升級 汐止區長青里栽種鹿角蕨

汐止區長青里位處於五指山區，沿途山路上都種了不少花花草草綠美化，有櫻花、杜鵑花等等，並且在里界入口處認養了一塊國有地綠美化，打造小花園，不但在樹上掛了不同品種的蘭花，最近更種了鹿角蕨還有積水鳳梨，讓長青里門面更有看頭。

汐止區金龍里資收站開站14年 週週回收做公益

汐止區金龍里黃金資收站，從民國101年到現在已經14年了，固定每個星期六開張，每個星期回收量幾乎都有差不多5噸，是全汐止回收量最多，除了民眾響應垃圾變黃金，他們也將回饋金拿來做公益，這也成為志工們辛苦付出的動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。