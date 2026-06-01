阿公阿嬤當老師 瑞芳東和社區美食班飄香

新北市瑞芳區東和社區發展協會為促進長者交流與傳承在地飲食文化，於五月底正式開辦美食班課程，邀請社區內擁有豐富料理經驗、堪稱總舖師等級的阿公阿嬤擔任講師，帶領學員一起動手做料理。透過手把手教學，不僅讓長者學習拿手菜色，也讓社區居民在共同備料、烹調的過程中增進情感交流。

課程一開始便吸引許多社區長者熱情參與，從食材挑選、料理技巧到調味訣竅，講師們毫不藏私分享多年累積的經驗，讓學員收穫滿滿。現場香氣四溢，大家一邊學習、一邊交流生活點滴，氣氛相當熱絡，也展現社區長者活力與豐富的人生智慧。

東和社區發展協會理事長胡志宏表示，美食班不只是烹飪課程，更是促進社區互動與世代傳承的重要平台，希望透過料理讓大家走出家門、彼此交流，進一步凝聚社區向心力。

前往關心課程的市議員林裔綺也表示，看見社區長輩將多年累積的廚藝經驗傳承給更多人相當有意義，未來也將持續協助爭取相關資源，支持社區辦理多元課程，讓長者能夠樂齡學習、健康老化，共同打造更有溫度的社區生活。