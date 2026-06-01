快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

銀髮創客玩AI 瑞芳老人會打造專屬文創作品

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
許多長者都是第一次接觸AI科技，在老師耐心指導下順利完成作品。圖/觀天下有線電視提供
許多長者都是第一次接觸AI科技，在老師耐心指導下順利完成作品。圖/觀天下有線電視提供

新北市議員林裔綺媒合市府資訊中心，今(1)日於瑞芳區老人會舉辦銀髮創客體驗課程，帶領長者認識AI人工智慧應用，透過AI繪圖軟體創作個人專屬圖像，並將作品製作成馬克杯與胸章，讓長輩們從設計到成品親自參與，感受科技與創意結合的樂趣。

活動中，講師一步步指導長者運用AI生成圖像，只要輸入簡單文字描述，就能創作出獨一無二的作品。長輩們發揮想像力，設計出各式各樣充滿個人特色的圖案，看著自己的創作透過熱轉印技術變成實體馬克杯與紀念胸章，紛紛開心展示成果，現場充滿歡笑聲。

瑞芳區老人會理事長賴瑞蘭表示，許多長者都是第一次接觸AI科技，原本擔心操作困難，但在老師耐心指導下都能順利完成作品，不僅增加學習新知的機會，也讓大家從中獲得滿滿成就感。

市議員林裔綺表示，希望透過創客教育與數位科技課程，鼓勵長者接觸新知、培養創意思維，縮短數位落差。透過AI科技與手作實作結合，不僅提升長輩的學習興趣，也讓大家在動手做的過程中獲得成就感，展現銀髮族活到老、學到老的精神。

瑞芳 AI

延伸閱讀

中原大學商設系攜手中華汽車 畢業作品展現AI設計實力

AI成資優生研究神隊友！新北96件獨立研究成果展現自主探究力

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

台南應用科大視傳系獲金點新秀3大獎 參賽團隊分享心得

相關新聞

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

新北市敬老愛心卡將大升級，新北市長侯友宜今天在議會宣布，因應超高齡社會到來，市府已完成整體評估，未來將以分階段穩健推動」方式，逐步擴大敬老愛心卡功能，除明年下半年600點中的300點將擴大可超商、農會等範圍消費，也將分年推動點數累積機制，總計將花費65億元

即時短評／敬老卡擴大用途兼顧城鄉及平權 避免福利政策停留單一用途

新北敬老愛心卡鼓勵長者外出，立意良善，不過新北城鄉差距大，偏鄉長者未必搭得到捷運、公車，老人從來不是單一族群，有著多元樣貌，此次政策革新擴大使用範圍納入日常消費，讓高齡政策從過去「人人有」齊頭式平等，逐步走向「人人用得到」，也兼顧城鄉需求及平權。

南港LaLaport往南港展覽館連通空橋開通了 移動距離免去日曬雨淋

南港上班族與逛街民眾迎來有感便利升級， 南港LaLaport在社群宣布，位於商場2樓通往南港展覽館一館2樓的連通空橋，於今日正式開通使用。這座空橋的開通，將更提升捷運站、展覽館與商場的移動便利性。

國民黨團促敬老卡升級 侯友宜：朝更多元用途推動

新北市議會今天進行國民黨團總質詢，多名國民黨議員聚焦敬老愛心卡使用範圍擴大政策，除肯定市府規畫將點數用途逐步放寬至農會、藥局及超商外，也建議納入文化場館、健身運動、醫療院所及偏鄉交通等用途。市長侯友宜表示，相關政策將分階段推動，未來也會視系統建置及執行情況逐步擴大適用範圍。

門面綠美化再升級 汐止區長青里栽種鹿角蕨

汐止區長青里位處於五指山區，沿途山路上都種了不少花花草草綠美化，有櫻花、杜鵑花等等，並且在里界入口處認養了一塊國有地綠美化，打造小花園，不但在樹上掛了不同品種的蘭花，最近更種了鹿角蕨還有積水鳳梨，讓長青里門面更有看頭。

汐止區金龍里資收站開站14年 週週回收做公益

汐止區金龍里黃金資收站，從民國101年到現在已經14年了，固定每個星期六開張，每個星期回收量幾乎都有差不多5噸，是全汐止回收量最多，除了民眾響應垃圾變黃金，他們也將回饋金拿來做公益，這也成為志工們辛苦付出的動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。