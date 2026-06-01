銀髮創客玩AI 瑞芳老人會打造專屬文創作品

新北市議員林裔綺媒合市府資訊中心，今(1)日於瑞芳區老人會舉辦銀髮創客體驗課程，帶領長者認識AI人工智慧應用，透過AI繪圖軟體創作個人專屬圖像，並將作品製作成馬克杯與胸章，讓長輩們從設計到成品親自參與，感受科技與創意結合的樂趣。

活動中，講師一步步指導長者運用AI生成圖像，只要輸入簡單文字描述，就能創作出獨一無二的作品。長輩們發揮想像力，設計出各式各樣充滿個人特色的圖案，看著自己的創作透過熱轉印技術變成實體馬克杯與紀念胸章，紛紛開心展示成果，現場充滿歡笑聲。

瑞芳區老人會理事長賴瑞蘭表示，許多長者都是第一次接觸AI科技，原本擔心操作困難，但在老師耐心指導下都能順利完成作品，不僅增加學習新知的機會，也讓大家從中獲得滿滿成就感。

市議員林裔綺表示，希望透過創客教育與數位科技課程，鼓勵長者接觸新知、培養創意思維，縮短數位落差。透過AI科技與手作實作結合，不僅提升長輩的學習興趣，也讓大家在動手做的過程中獲得成就感，展現銀髮族活到老、學到老的精神。