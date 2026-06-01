汐止區水返腳逗陣行 民眾相揪親近河岸健行趣

每一年都會舉辦的「2026水返腳歡樂逗陣行」在週末登場，一早7點30分在星際遊戲場集合陸續出發，當天吸引大批市民朋友攜家帶眷，沿著基隆河畔健走約3.7公里，終點站原住民公園還有舞蹈表演、親子帶動跳以及防災宣導，讓大小朋友度過一個健康又有趣的週末時光。

在簡單開場後，鳴笛出發齊步走，沿著基隆河步道，要走向終點原住民公園，沿途大小朋友一起邊健走邊看風景，其中有一支隊伍是汐止區福德里團隊，拿著大大的里旗，走完全程。

福德里長林山永說，福德里團隊參加公所舉辦的健行活動，帶著福德里的大旗從里內社后地區走到星際遊戲場來回，總共走了大概2.5小時，是一個堅強的隊伍，大家都熱衷運動。

新北市議員白珮茹提到，真的很有福氣，因為雖然活動前一天下雨，但也因為下過雨，比起往年要來的涼爽、而且有風，可以在這麼舒適的時間出來走走，曬曬清晨的太陽，是一件非常幸福的事。

汐止區長林慶豐表示，透過健走活動，不僅讓民眾親近河岸景觀，也進一步認識汐止的人文歷史與在地文化，大家一起從星際遊戲場沿著基隆河步道走到原住民公園，終點站也設了許多宣導攤位，也有地震體驗車以及搜救犬跟警犬跟民眾近距離互動。

終點會場同步安排豐富精彩的舞台演出，包括在地團體舞蹈表演、親子帶動跳等節目，吸引許多親子駐足參與；深受小朋友喜愛的FOOD超人驚喜現身粉絲見面會，更掀起現場高潮，大小朋友爭相合影留念，現場笑聲不斷。此外，新北市消防局特搜大隊以及第六大隊，在現場展示搜救犬還有地震體驗車，小朋友也穿上消防衣，當起小小消防員，寓教於樂的活動方式，再透過專業解說向民眾宣導防災知識，水返腳健行活動，讓大小朋友度過健康又歡樂的週末假期。