快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區金龍里資收站開站14年 週週回收做公益

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
志工們樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。圖/觀天下有線電視提供
志工們樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。圖/觀天下有線電視提供

汐止區金龍里黃金資收站，從民國101年到現在已經14年了，固定每個星期六開張，每個星期回收量幾乎都有差不多5噸，是全汐止回收量最多，除了民眾響應垃圾變黃金，他們也將回饋金拿來做公益，這也成為志工們辛苦付出的動力。

星期六早上的金龍市民活動中心，黃金資收站開張，早上六點多陸續會有民眾拿回收物來，不一會工夫，大門前的空間就堆滿了瓶瓶罐罐、紙箱等回收物，等告一段落，垃圾車或是資源回收車來，志工們又要將地上的回收物通通搬上車，有時候東西重一點就兩個人一起扛，儘管搬搬抬抬很辛苦，但是志工們卻樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。

金龍里長陳美麗表示，黃金資收站是從民國101年開始，已經歷經14年了，志工真的很辛苦，而大家也把回饋的經費，都拿來發獎學金，一年就差不多要花25萬元，另外還有喪葬補助、低收入補助、老人共餐，都是用在公益上。

陳美麗提到，回收量很多，一次差不多5噸，汐止清潔隊也很配合，上午會來載個5車，下午再載3車，一天要8個車次，很感謝清潔隊協助，還有感謝辛苦的志工們。

汐止 環保 公益

延伸閱讀

畢業環湖 汐止區金龍國小附幼挑戰金龍湖、翠湖

金管會副主委莊琇媛：高齡化 保險業應思考提前失智症保險理賠時間

開箱大陸國民手搖飲「蜜雪冰城」總部！遊客狂掃貨 月銷售額高達7千萬

賴總統憶「為這事」狂奔20分鐘 盼中油提升能源韌性、導入 AI

相關新聞

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

新北市敬老愛心卡將大升級，新北市長侯友宜今天在議會宣布，因應超高齡社會到來，市府已完成整體評估，未來將以分階段穩健推動」方式，逐步擴大敬老愛心卡功能，除明年下半年600點中的300點將擴大可超商、農會等範圍消費，也將分年推動點數累積機制，總計將花費65億元

即時短評／敬老卡擴大用途兼顧城鄉及平權 避免福利政策停留單一用途

新北敬老愛心卡鼓勵長者外出，立意良善，不過新北城鄉差距大，偏鄉長者未必搭得到捷運、公車，老人從來不是單一族群，有著多元樣貌，此次政策革新擴大使用範圍納入日常消費，讓高齡政策從過去「人人有」齊頭式平等，逐步走向「人人用得到」，也兼顧城鄉需求及平權。

南港LaLaport往南港展覽館連通空橋開通了 移動距離免去日曬雨淋

南港上班族與逛街民眾迎來有感便利升級， 南港LaLaport在社群宣布，位於商場2樓通往南港展覽館一館2樓的連通空橋，於今日正式開通使用。這座空橋的開通，將更提升捷運站、展覽館與商場的移動便利性。

國民黨團促敬老卡升級 侯友宜：朝更多元用途推動

新北市議會今天進行國民黨團總質詢，多名國民黨議員聚焦敬老愛心卡使用範圍擴大政策，除肯定市府規畫將點數用途逐步放寬至農會、藥局及超商外，也建議納入文化場館、健身運動、醫療院所及偏鄉交通等用途。市長侯友宜表示，相關政策將分階段推動，未來也會視系統建置及執行情況逐步擴大適用範圍。

門面綠美化再升級 汐止區長青里栽種鹿角蕨

汐止區長青里位處於五指山區，沿途山路上都種了不少花花草草綠美化，有櫻花、杜鵑花等等，並且在里界入口處認養了一塊國有地綠美化，打造小花園，不但在樹上掛了不同品種的蘭花，最近更種了鹿角蕨還有積水鳳梨，讓長青里門面更有看頭。

汐止區金龍里資收站開站14年 週週回收做公益

汐止區金龍里黃金資收站，從民國101年到現在已經14年了，固定每個星期六開張，每個星期回收量幾乎都有差不多5噸，是全汐止回收量最多，除了民眾響應垃圾變黃金，他們也將回饋金拿來做公益，這也成為志工們辛苦付出的動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。