汐止區金龍里資收站開站14年 週週回收做公益

汐止區金龍里黃金資收站，從民國101年到現在已經14年了，固定每個星期六開張，每個星期回收量幾乎都有差不多5噸，是全汐止回收量最多，除了民眾響應垃圾變黃金，他們也將回饋金拿來做公益，這也成為志工們辛苦付出的動力。

星期六早上的金龍市民活動中心，黃金資收站開張，早上六點多陸續會有民眾拿回收物來，不一會工夫，大門前的空間就堆滿了瓶瓶罐罐、紙箱等回收物，等告一段落，垃圾車或是資源回收車來，志工們又要將地上的回收物通通搬上車，有時候東西重一點就兩個人一起扛，儘管搬搬抬抬很辛苦，但是志工們卻樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。

金龍里長陳美麗表示，黃金資收站是從民國101年開始，已經歷經14年了，志工真的很辛苦，而大家也把回饋的經費，都拿來發獎學金，一年就差不多要花25萬元，另外還有喪葬補助、低收入補助、老人共餐，都是用在公益上。

陳美麗提到，回收量很多，一次差不多5噸，汐止清潔隊也很配合，上午會來載個5車，下午再載3車，一天要8個車次，很感謝清潔隊協助，還有感謝辛苦的志工們。