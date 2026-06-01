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門面綠美化再升級 汐止區長青里栽種鹿角蕨
汐止區長青里位處於五指山區，沿途山路上都種了不少花花草草綠美化，有櫻花、杜鵑花等等，並且在里界入口處認養了一塊國有地綠美化，打造小花園，不但在樹上掛了不同品種的蘭花，最近更種了鹿角蕨還有積水鳳梨，讓長青里門面更有看頭。
不論是從台北內湖端、或是汐止方向從小坑路轉上山，進了長青路到了長青里後，第一塊看到的綠美化空間，原本雜草叢生，但是在經過整理後，打造成了小花園，並且在會勘爭取後，已經完成申請認養手續，所以里辦公處著手綠美化再升級，在大樹上除了原本就有附掛不同品種的蘭花之外，還增加了鹿角蕨以及積水鳳梨。
植栽綠美化，讓居住環境增添綠意，不過要種鹿角蕨可不容易，里長陳建興為了掛高一點，都得架梯子，一個個種，另外，積水鳳梨也一樣，就像園藝造景，讓門面更有看頭。
長青里長陳建興表示，山上的生態非常好，不會灑農藥，然後再利用一些原始的東西植栽，譬如說現在比較流行的鹿角蕨，現在一直在成長，但是不好種，都是用四節的樓梯爬上去種的，因為，種太低都會被偷走，所以，現在都會種高一點，至於蘭花也有很多品種，包括四季金桔也有，很多人會騎腳踏車上山或是遊客走路健行，走累了可以休息一下，吃一棵金桔生津解渴。
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