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破除瑠公圳「捷運阻水」迷思 黃心華：新店歷史水脈重現生機

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議員黃心華日前實地前往瑠公圳勘查。圖／摘自黃心華臉書
新北市議員黃心華日前實地前往瑠公圳勘查。圖／摘自黃心華臉書

瑠公圳是新店發展的重要起點，見證地方聚落形成，更承載著新店居民共同的生活記憶，但多年來，惡臭、死水與汙泥淤積問題困擾沿線居民。新北市議員黃心華今天總質詢指出，經過長期追蹤與實地勘查，真正影響水流的並非捷運構造物本身，而是其他阻水設施問題，推翻長年既有認知，代表瑠公圳過去被認為難以突破的治理瓶頸，找到真正的病灶，也讓後續改善工程有了明確方向。

黃心華表示，過去討論瑠公圳時，社會上經常聚焦於能否加蓋、或能否加強綠美化，但他始終認為，任何規畫都必須建立在解決根本問題之上，如果汙水沒有處理、死水沒有流動、淤泥持續堆積，再亮麗的工程也只是治標不治本，他日前親自穿上青蛙裝，在水利局協助下進入北新路正下方的瑠公圳地下段實地勘查。

黃心華指出，過去外界普遍認為瑠公圳無法恢復通水的主因，是受到捷運設施阻斷水流的影響，但經過持續要求水利局深入調查與反覆研析後，如今已確認真正影響水流的並非捷運構造物本身，而是其他阻水設施問題，不僅推翻長年以來的既有認知，更代表瑠公圳過去被認為難以突破的治理瓶頸，終於找到真正的病灶，也讓後續改善工程有了明確方向。

黃心華坦言，瑠公圳對新店而言，從來不只是排水渠道，而是一條承載地方歷史與城市記憶的重要水脈。值得肯定的是，目前水利局已規畫新增1490戶汙水接管，整體接管率可望由61.61%提升至73.13%，並已盤點9處晴天汙水點及63處雜排水排放口，搭配導排工法、活水補注及抽水渠道破損填補等強力改善措施，逐步解決長年困擾居民的惡臭與死水問題。

黃心華說，他將持續督促市府推動後續改善工程，讓瑠公圳不只是完成一次排水整治，而是逐步恢復水流、改善水質，結合周邊步道與景觀規劃，重新成為新店重要的城市水廊道。

水利局長宋德仁表示，過去瑠公圳因無法自然重力流動，導致汙染物長期滯留，目前已逐步針對主要汙染源改善。其中寶安段市場周邊整治工程已陸續推動，寶安段200餘戶污水截流工程預計9月底完成，渠底改善及第一階段整治作業將於年底前完成，後續第二階段將接續辦理綠美化及步道改善工程，逐步提升整體環境品質。

侯友宜則說，瑠公圳的治理不只是排水改善或環境綠化，更希望能比照楠仔溝及碧潭溪整治經驗，逐步恢復河川生態及生命力，讓鳥類、魚類及生態環境重新回到城市之中，打造兼具生態、景觀與休憩功能的水岸空間，這也是未來瑠公圳整體治理的重要藍圖。

新北市議員黃心華日前實地前往瑠公圳勘查。圖／摘自黃心華臉書
新北市議員黃心華日前實地前往瑠公圳勘查。圖／摘自黃心華臉書

黃心華 捷運 水利局

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