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學者：AI重新分配機會 偏鄉孩子不能錯過這班列車

中央社／ 台中1日電

台北國際電腦展（COMPUTEX）將登場。東海大學等多校呼籲，AI核心價值不應只是技術競逐，更是「教育公平革命」，AI正在重新分配機會，偏鄉孩子絕不能錯過這班列車。

東海大學今天發布新聞稿，東海大學校長張國恩日前在國立台北教育大學舉辦的2026「連結與陪伴」偏鄉教育論壇上指出，AI教育的核心並非技術本身，而是「教育公平」。未來教育最大的挑戰不是孩子會不會使用AI，而是能否公平取得AI學習資源。

游榮吉教育基金會執行長沈中元認為，AI技術快速發展，應讓偏鄉孩子成為科技的參與者與受益者。

台灣師範大學副校長張少熙指出，為縮短城鄉差距，將強化大學生的AI應用學習，並應用在偏鄉教育上。

北教大副校長劉遠楨表示，AI是世界重視的議題，但教育界仍在摸索，須儘速推動。

近年東海大學推動「AI偏鄉哥倫布計畫」中，發現AI科技可以與偏鄉陪伴深度結合，AI輔助教學提供更完整的內容與方法。東海大學公共事務暨校友服務處長黃兆璽指出，過去影響孩子未來的因素可能是家庭背景、地理位置與教育資源，AI時代只要擁有適當的學習環境與AI工具，偏鄉孩子同樣有機會接觸世界級知識與機會。

偏鄉 AI

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