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白煙消除蚊蟲已過時？ 黃心華籲新北市府檢討消毒模式

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議員黃心華（左）今天總質詢。圖／摘自議會直播
新北市議員黃心華（左）今天總質詢。圖／摘自議會直播

時序入夏，飛蚊愈來愈多，新北市各區常見清潔隊使用大型噴霧設備，朝下水道與排水孔噴灑大量白色煙霧消毒。新北市議員黃心華今天總質詢指出，隨著科技進步與國際病媒防治觀念持續演進，新北市作為全國人口最多的城市，更應該具備先進城市的自我要求，重新檢視現行防治模式是否仍符合科學證據與實際防疫需求。

黃心華表示，世界衛生組織（WHO）2023年發布病媒防治實務指引，明確指出「熱煙霧噴灑」主要用途在於疫情爆發時快速降低飛行昆蟲數量，而非作為常態性環境管理手段。指引更提醒，高度可見的煙霧雖然容易讓民眾「感受到」政府正在執行消毒工作，但若缺乏精準規劃，可能衍生交通能見度下降、化學藥劑飄散以及居民健康暴露等問題。

黃心華指出，目前下水道與排水系統內常見的病媒問題，多數來自蟑螂、老鼠等爬行害蟲，但熱煙霧技術本質上是針對飛行昆蟲設計，化學微粒難以深入地下空間發揮效果，反而容易造成藥劑飄散至空氣中形成二次污染。

若要提升防治成效，市府應評估導入超低液量噴霧（ULV）設備，以及固態餌劑、滯留性藥劑等更多元、精準的防治方式，讓資源真正用在刀口上。同時環境清消之後，應該訂定SOP，接續派出掃除人力，將逃竄四散的蟑螂等病媒屍體盡速清除，以免影響民眾觀感及造成二次污染。

黃心華進一步指出，過去外界普遍認為埃及斑蚊主要分布於嘉義以南地區，但近年研究已發現，隨著「等溫線北移」、「山區等溫線上升」，雲林北港出現埃及斑蚊幼蟲、雄蚊及雌蚊等完整族群，代表病媒蚊活動範圍正因氣候變遷逐步向北擴張。相關研究更推估，未來二十年台中、花蓮等地都可能成為適合埃及斑蚊生存的新熱區，有概率從「拓殖」進而「立足」，新北市不能再以過去的經驗看待病媒防治工作，而必須提前建立更符合未來風險的治理策略。

環保局長程大維表示，新北市每年皆會邀集病媒防治專家召開會議，檢討藥劑種類選用、噴灑方式及抗藥性等相關議題，以提升防治成效。針對議員提出的噴藥作業精進、環境維護及國際防治經驗等建議，後續也將納入專家諮詢會議中研議，作為未來病媒防治政策優化的重要參考。

WHO 黃心華

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