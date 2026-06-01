議員籲補助RSV疫苗 侯友宜：研議優先低收及高風險族群

新北市議員游輝宂今在市議會總質詢時關切呼吸道融合病毒（RSV）疫苗補助議題，表示近年新北市已陸續推動流感疫苗、新冠疫苗及帶狀疱疹疫苗等相關補助措施，希望市府持續擴大預防保健政策，研議將RSV疫苗納入補助範圍，降低高風險族群感染風險。

游輝宂表示，疫苗接種有助降低病毒感染及減輕免疫系統負擔，對維護民眾健康具有正面效益，因此希望市府能評估補助RSV疫苗，讓更多有需求的民眾受惠。

對此，侯友宜表示，市府已著手討論相關規畫，後續將透過專家會議進一步評估可行性。若專家會議達成共識，也將視財源及政策方向，優先從低收入戶、中低收入戶及高風險族群開始推動補助。

侯友宜指出，疫苗補助政策涉及專業評估與經費配置，市府將持續關注相關醫學建議及民眾需求，在兼顧公共衛生與財政負擔下，研議最適合的推動方式。