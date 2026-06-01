接獲3件科技執法撤單陳情 議員建議導入AI二次篩選

新北市議員游輝宂今在市議會總質詢時表示，近期接獲3件交通違規陳情案件，民眾收到科技執法罰單後提出申訴，最終均獲撤銷。他認為，部分案件從照片即可看出有爭議，建議市府在科技執法開單前增加篩選機制，避免明顯不符事實的案件仍進入開罰程序，增加民眾與警方負擔。

游輝宂指出，民眾收到罰單後仍須花時間申訴，即使最後撤銷，相關行政程序也耗費警力與民眾心力。他建議，未來可透過AI技術進一步輔助判讀，在開單前先進行篩選，將明顯有疑義的案件排除，降低後續爭議與陳情案件數量。

對此，警察局表示，科技執法案件原則上都有一定判定標準，相關AI系統仍需透過案例持續訓練與優化。侯友宜則表示，將責成警察局研議是否能透過AI篩選機制，提高科技執法精準度，減少錯誤或具爭議案件進入開單流程。

游輝宂認為，若能在前端增加篩選程序，不僅可減少民眾申訴案件，也能降低警方後續處理量能，讓警力投入更多重要治安與交通工作。