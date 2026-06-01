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新北敬老卡擴大 議會民進黨團：還能更好

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召陳永福（右二）、副總召李倩萍（左二）、幹事長周雅玲（左一）、書記長李宇翔（右一）。本報資料照片
新北市議會民進黨團總召陳永福（右二）、副總召李倩萍（左二）、幹事長周雅玲（左一）、書記長李宇翔（右一）。本報資料照片

新北市長侯友宜宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，未來將可用於高齡換照健檢、市立聯合醫院及衛生所掛號費，並逐步納入超商、農會等通路。新北市議會民進黨團總召陳永福表示，感謝侯市長聽取民進黨團長期建議，讓市民福利更上一層樓，他也建議市府持續檢討使用範圍與便利性，包偏鄉計程車補助、擴大至1000點等，才能讓敬老愛心卡更貼近長者實際生活需求，使更多長輩真正受惠。

陳永福表示，偏鄉大眾運輸量能不足，愛心計程車服務意願低，市府曾允諾研議計程車「多人共乘、多人扣點」、「有悠遊卡設備就能用敬老卡扣點」、「提高偏鄉計程車補助點數」，但本次宣布的施行項目中並未納入甚感遺憾；此外台中市敬老卡已擴大至1000點，原住民敬老卡甚至高達1500點，希望市長從善如流，研議偏鄉、原住民、身心障礙敬老卡點數加碼的機制。

黨團副召李倩萍表示，肯定市府擴大敬老卡使用範圍，市府已規畫將農會、藥局及超商納入使用範圍，就應加速與相關業者協調，不要讓長者再等一年，且購物使用不宜設限僅300元，尤其偏鄉地區大眾運輸較不普及，許多長輩使用敬老卡最實際的需求就是日常採買及醫療支出，市府應進一步提升使用彈性與便利性，讓福利措施更貼近長者生活所需。

黨團幹事長周雅玲表示，樂見市府持續提升福利服務，建議市府應專案報告向議會說明財源規劃政策執行，並召開臨時會辦理預算追加減，讓政策推動更周延，也讓市民更清楚了解相關福利措施與經費安排。

黨團書記長李宇翔表示，相關需求已討論多年，許多長輩也相當期待制度調整，市府卻以一代卡容量不足、需全面換發二代卡及建置新系統作為理由，要再讓長輩等到2029年。希望市府能積極檢視各項作業流程，在兼顧系統穩定與服務品質的前提下，盡可能縮短建置時程，讓政策能夠更早落實，回應長輩的實際需求。

新北 敬老卡

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