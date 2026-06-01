即時短評／敬老卡擴大用途兼顧城鄉及平權 避免福利政策停留單一用途

新北敬老愛心卡鼓勵長者外出，立意良善，不過新北城鄉差距大，偏鄉長者未必搭得到捷運、公車，老人從來不是單一族群，有著多元樣貌，此次政策革新擴大使用範圍納入日常消費，讓高齡政策從過去「人人有」齊頭式平等，逐步走向「人人用得到」，也兼顧城鄉需求及平權。

敬老愛心卡是根據老人福利法推動，各縣市長期都以交通補助為核心，目的要鼓勵長者外出延緩老化，長期施行下來，偏鄉或行動不便長者卻是「看得到、用不到」，即便今年點數將從480點增加至600點，若沒有適度放寬使用範圍，恐劇偏鄉長者的相對剝奪感。

據統計，新北老人領有敬老卡約71萬9721人，占老人人口81萬9596人的87.8%，有人領了也不知要用在哪，就有議員統計調查，至少有5成長者沒有用過敬老愛心卡。

長者不用的原因從來都不是點數不夠，而是不知用在哪，對不少偏鄉長者而言，比起搭乘捷運、公車，更迫切的需求可能是醫療、採買、復健或日常生活支持。

這次擴大服務重點在於改變使用方式，除持續強化長者各項通勤、休閒使用，明年下半年可將其中300點現金化，用於超商、藥局、農會等生活通路，可回應高齡需求日益增加的現實，有人需要交通移動，有人更需要健康照護與生活便利，避免福利政策停留在單一用途。

近年各縣市陸續搶先擴大使用範圍，但多局限於人數較少的縣市，新北高達82萬名長者，擴大使用，相關經費至少需60億元，對財政是不小壓力，設定300點上限，是現階段不得不為之。

但敬老福利不能只談加碼，更必須面對世代正義問題，近年各地方政府競相擴大敬老補助，制度設計要更細膩、精準，要避免造成資源浪費，及負擔轉嫁到年輕世代與未來財政。

在超高齡社會與少子化雙重壓力下，在照顧長者與制度永續間取得平衡，是未來高齡政策關鍵。