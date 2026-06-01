央北文小11校地釋出 新店議員盼打造大文山藝文地標

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員劉哲彰關切新店央北重劃區文小11用地未來規畫方向。他表示，該基地原規畫設置學校，但因少子化及設校需求降低，教育局已完成撤案並釋出土地，希望市府能將這塊約1.7公頃、逾5300坪的精華土地，規畫為結合藝文展演中心、圖書館及地下停車場的複合式設施，打造大文山地區藝文新地標。

劉哲彰表示，他自2016年起持續追蹤文小11用地發展，至今已是第9次在議會質詢相關議題。過去市府曾規畫引進國際學校，但因土地租金高昂，加上少子化趨勢，始終沒有學校願意進駐。教育局去年提出土地變更撤案申請，今年2月也簽准釋出土地，讓其他局處得以評估後續利用方向。

劉哲彰指出，央北重劃區及鄰近14張區段徵收區未來預計將有約5萬人口進駐，但新店長期缺乏大型藝文展演空間，不少學校管弦樂團或藝文團體必須前往三重、板橋甚至台北市演出與練習。他認為，若能在文小11打造現代化藝文中心，並結合森林圖書館、大型地下停車場及開放廣場，不僅能滿足地方需求，也有機會成為新店的重要地標。

對此，侯友宜表示，市府已確認文小11將維持文教用地使用方向，目前正評估是否規畫大型展演中心、圖書館及停車空間等複合設施。他指出，新店雖已有部分小型藝文及圖書設施，但是否需要興建具指標性的藝文地標，市府正進一步討論中。

侯友宜說，市府不會只從新店角度思考，而是以整個大文山地區發展需求進行評估，除考量藝文展演功能外，也須納入停車需求、公共開放空間及整體都市發展規畫，讓1.7公頃土地發揮最大效益。

劉哲彰則表示，文小11位於央北重劃區核心位置，周邊未來人口持續成長，期待市府加速規畫進程，讓新店及大文山地區擁有屬於自己的大型藝文展演場域，帶動區域文化發展。