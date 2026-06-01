新北敬老愛心卡擴大 蘇辦：市府至今已實現蘇巧慧2.5項政見

新北市長侯友宜今天宣布，敬老愛心卡明年下半年600點中的300點將擴大至超商、農會等範圍消費，也將分年推動點數累積機制。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，好的政見不分藍綠，很高興新北市府繼兒童免費營養午餐、提高鄰長事務費後，又實現蘇巧慧另一個政見，支持敬老卡1000點彈性使用的市民朋友，就請支持蘇巧慧。

馬亨亨．夷將表示，今年二月初，蘇巧慧就提出敬老卡提升到一千點、擴大使用範圍，並且在廣播電台播出廣告「ㄟ凍坐公車，嘛ㄟ凍買咪仔」，使用效期採年度計算，不會每月歸零。

馬亨亨．夷將指出，好的政見不分藍綠，很高興新北市府繼兒童免費營養午餐、提高鄰長事務費後，今天又實現蘇巧慧另一個政見「擴大敬老卡300點使用範圍、未來點數可累積」，新北市府至今已經實現蘇巧慧2.5個重要政見，「蘇巧慧的政見是敬老卡提升到1000點，1000點皆可擴大使用，所以目前算是實現百分之50。」

馬亨亨．夷將強調，未來支持敬老卡1000點彈性使用的市民朋友，就請支持蘇巧慧，讓新北的長輩更健康、更願意出門消費。