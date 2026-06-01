議員建議懷愛館設負壓吸菸室 蔣萬安允諾評估

台北市議員楊植斗今天建議將懷愛館納為負壓式吸菸室示範區，市長蔣萬安表示，評估適合即可，而目前已設置5處吸菸室使用人次達4.3萬，持續調整改善清潔等問題。

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨市議員楊植斗質詢表示，台北市政府最近在推無菸城市，也在西門町商圈試辦，而台北市懷愛館景明廳外面為吸菸區，進出人口多且菸味相當重。

楊植斗詢問，是否考慮在懷愛館設置負壓式吸菸室，做為示範區；此外，北市府已設置的負壓式吸菸室使用情形如何，需要加派多少人力執行取締工作。

台北市長蔣萬安答詢表示，懷愛館部分可以做評估，若適合就設置。此外，目前共設置5處負壓式吸菸室，包括西門町3處、心中山公園1處和雙連站1處，執行成效都很正面，統計至5月20日使用人次共計4萬3000人次，顯示每天約有3600多人次使用。

蔣萬安說，包括負壓式吸菸室拉門、菸灰桶清潔和人力問題，都有即刻調整改善，並加強勸導，後續會雙軌並行、予以開罰。

蔣萬安表示，目前執行勸導約有9成民眾都願配合，店家也有99.7%願意全力配合。西門町商圈6月起就會雙軌並行，以勸導為目的、開罰為手段，委任稽查即可開單。

蔣萬安說，推動無菸城市，開罰絕對不是目的，希望做好分流，以達到無菸城市效果。

另方面，楊植斗質詢時表示，媒體報導近期地方政府加強宣導販售種苗業者須有種苗業登記證，否則可依法開罰，引發喜愛種植園藝者熱議，有民眾擔心若販賣種苗或私下分送親友有無違反相關規定，市場處近期有無收到相關陳情或檢舉。

市場處答詢表示，並無收到花市反映相關訊息。台北市產發局長陳俊安也說，目前尚未接獲相關明確檢舉或陳情，1週內會查明再回覆。

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