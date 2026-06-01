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文湖線導入輝達AI技術 北捷：人流模擬2027年完成
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今在北流舉辦主題演講，北市長蔣萬安受邀出席，蔣上午宣布北捷將與輝達技術團隊合作，在文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化。北捷說，因應文湖線重置，展開相關號誌系統升級與列車汰換，因此採用技術來搭配車隊配置與列車調度，預計2027年完成。
北捷表示，攜手國際科技夥伴NVIDIA與國內廠商Linker Vision，啟動「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫，透過物聯網（IoT）與即時感測數據串聯，蒐集車站、列車與人流等背景資料分析預測，運用AI與高擬真3D建模技術，在虛擬環境中模擬多種營運情境，作為文湖線重置設計與營運規畫依據。
北捷表示，因應2036年文湖線重置，北捷展開號誌系統升級與列車汰換計畫，為使重置規畫達到最佳載運效率，北捷提前導入數位孿生（Digital Twin）技術，採用NVIDIA Omniverse平台與3D Gaussian Splatting技術，針對文湖線車站模擬人潮分布、列車運能及車站擁擠度，協助評估最適合的車隊配置與列車調度策略。
另外，在大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山國中站人潮眾多的車站，使用NVIDIA Omniverse平臺進行高清3D建模與人潮模擬，透過擬真還原的視覺效果與物理運算能力，預演各種不同狀況的營運情境，強化決策判斷準確性。預估計畫案在2027年完成。
北捷說，透過導入數位孿生（Digital Twin）技術，北捷整合30年營運經驗，整合數據驅動決策，建構高精度模擬與分析環境，進一步發展符合未來需求的長期運輸規畫策略，展現數位科技在公共運輸領域的創新應用價值。
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