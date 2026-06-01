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敬老卡變聰明、好用 專家：要守住高齡者社會參與核心

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市敬老愛心卡點數將增加，服務範圍也擴大，希望嘉惠更多長輩。圖／新北市社會局提供
新北市敬老愛心卡點數將增加，服務範圍也擴大，希望嘉惠更多長輩。圖／新北市社會局提供

高齡化社會來臨，各縣市近年紛紛擴大敬老卡使用範圍，也成為地方選舉重要政策議題。學者認為，敬老卡已從早期單純的交通優惠工具，逐步發展為整合多元高齡福利的政策平台，反映高齡者需求日趨多元；民團也提醒，在功能持續擴充的同時，仍應守住鼓勵長者外出與社會參與的核心精神。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，敬老卡最初設計目的是提供高齡者交通優惠，早年以紙本證明為主，隨科技進步逐漸演變為具儲值及電子支付功能的卡片，使用範圍也從公車擴及捷運、台鐵、計程車及公共自行車等服務。他指出，卡片本身只是工具，更重要的是背後所承載的高齡福利政策。

曾敏傑說，隨著高齡化社會發展，高齡者需求已不再侷限於交通，而是涵蓋健康促進、終身學習、文化參與及長照服務等更多元面向，因此各縣市近年陸續擴大敬老卡用途，某種程度也反映高齡福利政策正朝整合性服務方向發展。

他認為，若未來持續將健康促進、終身學習或其他高齡服務納入敬老卡體系，有助於提高長者使用便利性，也讓各項福利資源更容易取得。未來敬老卡可望從交通補助工具，逐步發展為整合高齡福利服務的平台，但如何兼顧財政永續與資源配置效率，仍有待社會持續討論。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則認為，敬老卡最核心目標，仍是促進高齡者社會參與，許多長者退休後容易長時間待在家中，政府透過交通補助降低外出障礙，就是希望鼓勵長者走出家門，參與運動、健康促進、文化展覽及社區活動等，這些用途都符合敬老卡政策設計初衷。

不過她也提醒，若敬老卡進一步擴大至超商購物、兌換商品等一般消費用途，恐逐漸偏離促進社會參與的目的，甚至可能出現由家人代為使用、未必由長者本人受益的情況。她憂心身體健康、活動力較高的長者容易受惠，真正需要照顧的重度失能長者卻未必獲得足夠幫助。

張淑卿建議，未來敬老卡政策應更聚焦高齡者實際需求，例如放寬計程車使用範圍、擴大跨縣市公共運輸適用範圍，或針對重度失能長者提供特殊交通接送補助等，讓資源真正用於協助長者外出、就醫及參與社會活動，發揮高齡福利政策最大效益。

敬老卡 高齡化 長者

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