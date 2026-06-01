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看護收費差很大 新北議員建議市府培訓、發證照並設平台

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議員曾煥嘉今天在市政總質詢指出，隨著高齡化加劇，長照與看護需求持續增加，但目前看護市場收費標準不一，民眾往往只能透過網路廣告尋找服務，價格及品質參差不齊，建議市府建立培訓、認證及媒合平台，並訂定收費參考標準，保障民眾權益。

曾煥嘉表示，新北市在托嬰、托幼及托老政策投入許多資源，但長照及看護領域仍存在不少亂象。他建議由新北市政府開設課程培訓照護人才，建立官方認證制度與媒合平台，讓民眾透過市府管道就能找到受訓合格人員，也能作為市場價格參考依據。

侯友宜表示，護病比入法後，未來照顧服務需求只會愈來愈高，如果照顧人力不足，不只是價格上漲，甚至可能面臨找不到人的情況，因此擴大培訓照顧人力及志工確實值得思考。

衛生局長陳潤秋表示，目前衛生局及勞工局均有開辦照服員相關培訓課程，也持續督導醫院看護管理。不過針對議員提出由市府建立收費標準及認證制度的建議，將進一步研議法規依據及可行性，並於兩個月內提出初步評估結果。

侯友宜 長照 曾煥嘉

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