新北歡樂耶誕城擾民…民代籲比照殯儀館回饋居民 侯：可討論

新北市議會今進行市政總質詢，國民黨議員曾煥嘉指出，新北歡樂耶誕城每年吸引大量人潮，雖帶動觀光與商機，卻也造成周邊居民長期承受交通壅塞、停車混亂及噪音干擾，建議市府比照殯儀館周邊回饋機制，研議補助或回饋措施。對此，新北市長侯友宜表示，將請相關單位評估，以適當方式照顧受影響里民。

曾煥嘉表示，歡樂耶誕城從籌備到活動結束長達3至4個月，對市府周邊里別居民影響相當明顯，不少民眾反映每逢活動期間，不僅交通混亂，周邊巷弄更停滿機車，居民返家常面臨一位難求的情況。他說，住在活動周邊的居民長年承受相關困擾，盼市府正視問題，研議比照殯儀館周邊補助模式，建立回饋機制。

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已成為國際知名活動，每年吸引大量人潮參與，過去交通確實較為壅塞，但近年已持續改善。不過，他也理解周邊居民除了交通問題外，仍可能受到人潮聚集及噪音等影響。

侯友宜指出，至於是否透過回饋機制照顧周邊里民，市府將請相關單位進一步評估，研議以何種方式回饋受影響居民，「這部分可以討論」。

曾煥嘉則表示，居民反映的不只是交通問題，更多是長時間生活品質受到影響，尤其活動期間周邊音樂聲與人潮喧鬧聲，對現場民眾而言是歡樂氣氛，但對居住在附近的居民而言卻成為噪音干擾。他呼籲市府審慎思考相關回饋及改善措施。

侯友宜回應，市府近年已推動分散式耶誕活動，希望將部分人潮分流至其他行政區，降低活動集中於市府周邊所帶來的壓力，未來也會持續精進交通疏導與相關配套措施。