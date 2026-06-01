國民黨團促敬老卡升級 侯友宜：朝更多元用途推動

新北市議會今天進行國民黨團總質詢，多名國民黨議員聚焦敬老愛心卡使用範圍擴大政策，除肯定市府規畫將點數用途逐步放寬至農會、藥局及超商外，也建議納入文化場館、健身運動、醫療院所及偏鄉交通等用途。市長侯友宜表示，相關政策將分階段推動，未來也會視系統建置及執行情況逐步擴大適用範圍。

議員黃心華表示，市府規畫從搭乘YouBike、巴士、健康檢查等項目開始，後續再擴大至農會等場域使用，讓都市及偏鄉長者都能受惠。他認為，許多偏鄉地區沒有捷運，敬老卡增加更多元用途後，將有助提升長者生活便利性。

議員楊春妹則指出，國民黨早在112年就曾提出敬老愛心卡升級構想，除交通用途外，也建議納入溫泉區、原住民族文化園區及客家文化園區等場域，鼓勵長者接觸不同文化與休閒活動，擴大敬老卡功能。

議員黃永昌關心計程車拒載長者問題，認為目前不少長輩反映使用敬老卡搭乘計程車時仍面臨不便，盼市府協助改善。此外，他也建議將醫學中心及區域醫院納入使用範圍。侯友宜回應，目前與醫療院所溝通仍有系統及作業上的困難，未來將持續協調評估。

議員洪佳君則建議，未來可結合健身房、運動中心等健康促進資源，並透過公私協力模式，引入更多民間業者共同參與，提升敬老卡使用效益。侯友宜表示，目前光是將既有消費型態納入系統就已歷經長時間協調，後續仍會逐步推動更多元應用。

議員林國春則認為，目前不同用途採取不同點數折抵方式，對部分高齡者而言較為複雜，建議未來朝向點數一致化方向規畫，讓長者使用更直覺方便。他舉例，許多老人家不容易記住搭計程車、搭火車或租借YouBike各需多少點數，希望未來能簡化制度設計。

議員王威元則指出，市府規畫116年下半年起，每月300點可使用於農會、藥局及超商等消費場域，未來隨二代卡逐步汰換與系統升級，敬老卡功能將更接近悠遊卡模式。他認為，此方向與未來敬老卡擴大應用趨勢一致。

侯友宜表示，敬老愛心卡新增消費功能並不容易，市府與相關業者、系統單位溝通許久，直到近期才完成技術整合，因此將採穩健方式分階段推動。他強調，照顧長者是市府共同目標，未來將持續檢討擴大使用範圍，讓敬老愛心卡發揮更大效益。