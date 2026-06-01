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金包里二媽回娘家 回到野柳海蝕洞 科大外籍生參與護駕、小朋友鑽轎腳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金包里慈護宮「二媽」今天啟程回到野柳海蝕洞。圖／新北市金山區公所提供
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金包里慈護宮「二媽」今天啟程回到野柳海蝕洞。圖／新北市金山區公所提供

「金包里二媽」今天啟程回到野柳海蝕洞，上千信眾參加「二媽」一年一度的尋根之旅祭典。金包里慈護宮邀請致理科技大學來自東南亞國家的外籍學生擔任執士護駕，並結合八家將半臉臉譜體驗，讓媽祖信仰展現跨世代、跨文化的交流。

新北市政府民政局籌辦2026新北市宗教文化節，兩大主題活動分別是元宵節登場的野柳神明淨港文化祭，以及農曆4月16日啟程的北海岸傳奇媽祖文化祭。

民政局副局長莊茂坤今天主持起轎儀式，與各地信眾迎接慈護宮開基二媽回娘家，回到位在野柳地質園內的海蝕洞，展開一年一度的聖蹟尋根之旅。

莊茂坤表示，金包里二媽回野柳海蝕洞不只是北海岸重要宗教盛事，更承載地方歷史記憶與文化傳承。媽祖長年守護地方，凝聚居民情感，希望透過祭典，能讓更多民眾走進金山，感受台灣民間傳統深厚信仰，以及媽祖慈悲護佑地方的精神。

今年祭典以「開基二媽．聖蹟尋根」為主題，延續傳統古禮護送二媽回野柳海蝕洞，並結合隨轎行腳、心靈行腳、人龍接駕、集章互動及在地美食補給等安排，讓信眾在參與祭典同時，也能更深入認識金包里慈護宮的歷史脈絡與北海岸地方文化。

慈護宮董事長游忠義說，今年活動特別邀請致理科大外籍學生參與，在祭典中擔任36執士，參與護駕任務，並結合八家將半臉臉譜體驗，讓更多年輕世代與國際友人透過實際參與，認識台灣民間信仰文化之美，也讓媽祖文化展現跨世代、跨文化的交流意義。

北海岸傳奇媽祖文化祭沿線設有補給站，提供油飯、粿粽、桂花蜜粳仔粿、豆花、雞蛋糕及菜頭粿等北海岸在地特色美食，讓香燈腳一邊隨香、一邊品嘗在地點心，暖心又暖胃，帶著滿滿元氣陪伴媽祖行進。

金山區長劉昌松表示，開基二媽海岸遶境行腳全程18公里，結合傳統祭典、地方參與、文化體驗

與在地美食補給特色，已經成為北海岸極具代表性的宗教文化活動之一。千人信眾行腳，陪伴二媽回野柳海蝕洞，共同感受媽祖加持與保佑，祈福闔家平安、身體健康。

北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金包里慈護宮「二媽」今天啟程回到野柳海蝕洞。圖／新北市金山區公所提供
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金包里慈護宮「二媽」今天啟程回到野柳海蝕洞。圖／新北市金山區公所提供

北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金山區長劉昌松與各地信眾一同恭迎開基二媽聖駕啟程。圖／新北市金山區公所提供
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，金山區長劉昌松與各地信眾一同恭迎開基二媽聖駕啟程。圖／新北市金山區公所提供

北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，外籍人士擔任「36執士」參與護駕任務，並體驗八家將半臉臉譜。圖／新北市金山區公所提供
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，外籍人士擔任「36執士」參與護駕任務，並體驗八家將半臉臉譜。圖／新北市金山區公所提供

北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，幼兒園小朋友體驗「鑽轎腳」，祈求媽祖庇佑。圖／新北市金山區公所提供
北海岸傳奇媽祖文化祭今天登場，幼兒園小朋友體驗「鑽轎腳」，祈求媽祖庇佑。圖／新北市金山區公所提供

野柳 媽祖 科大

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