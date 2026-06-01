南港LaLaport往南港展覽館連通空橋開通了 移動距離免去日曬雨淋

南港上班族與逛街民眾迎來有感便利升級， 南港LaLaport在社群宣布，位於商場2樓通往南港展覽館一館2樓的連通空橋，於今日正式開通使用。這座空橋的開通，將更提升捷運站、展覽館與商場的移動便利性。

過去民眾若搭乘捷運至南港展覽館站，要前往南港LaLaport，須經由地面層步行，若遇上夏季烈日或突發大雨相對不便。今日起隨著兩邊2樓空橋正式開通，民眾、通勤族可直接透過空橋直達，帶來更舒適的動線，避免日曬雨淋。

但要注意的是，只有在南港展覽館一館有展覽時2樓空橋入口才會開放，若是平常時刻要從南港LaLaport商場2樓空橋走至南港展覽館一館2樓入口，可透過旁邊樓梯、電梯往1樓前往捷運站。這一段路線透過連通空橋的設置，可為周邊商辦上班族群到商場用餐、逛街民眾起到便利性作用。

隨著南港LaLaport通往南港展覽館一館的連通空橋啟用，也有網友發聲詢問，中國信託金融園區到南港LaLaport的空橋到底要蓋多久？實在等很久了。