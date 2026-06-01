新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

新北市敬老愛心卡將大升級，新北市長侯友宜今天在議會宣布，因應超高齡社會到來，市府已完成整體評估，未來將以分階段穩健推動」方式，逐步擴大敬老愛心卡功能，除明年下半年600點中的300點將擴大可超商、農會等範圍消費，也將分年推動點數累積機制，總計將花費65億元

侯友宜表示，敬老愛心卡不只是藍綠議員共同關注的重要政策，也是許多偏鄉長者最在意的福利措施。市府經過社會局、相關業務單位、專家學者及悠遊卡公司長時間研商，並召開16次會議後，正式拍板擴大方案。

侯友宜指出，第一階段將從今年7月開始，除原有補助外，新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，同時敬老愛心卡點數也將由原本480點提高至600點，鼓勵長輩多利用不同交通工具外出、增加社會參與及運動機會。

第二階段預計明年上半年推動，將新增復康巴士、市立聯合醫院及衛生所健康檢查含高齡換照健檢、觀光巴士、景觀雙層巴士及溫泉等使用項目，從交通、健康促進與休閒面向，提升長者生活品質。

第三階段，2027年下半年將進一步納入農會、藥局及超商等消費通路，採鼓勵業者自由加入方式辦理，為兼顧政策目的與資源效益，未來每月600點中，將開放最多300點可用於消費通路，讓長輩在日常生活中享有更多便利。

除擴大使用範圍外，另一大重點則是「點數累積機制」，侯友宜指出，許多長輩都關心點數能否累積，但現行一代卡片容量不足，無法支援完整累積與消費功能，因此必須全面升級為二代卡。市府已規畫從今年開始編列預算，預計兩年內完成系統建置及二代卡全面換發，目標於2029年正式上路點數累積機制。

侯友宜表示，擴大敬老愛心卡使用範圍後，116年相關經費預估將增加至56億元，加上二代卡換卡及系統建置費用約4億元，總經費將達60億元，二代卡第二階段還要再編5億元。

侯友宜說，照顧長輩不只是福利政策，更是城市責任，市府會在財政永續與長者照顧之間取得平衡，逐步打造更完善的高齡友善城市。

侯友宜強調，無法在6月1日前提前對外完整報告，是因為市府與悠遊卡公司直到上周才完成最後協調、取得共識，相關配套確認後才能正式定案，社會局與各單位已討論很長一段時間，不是不願意提早公布，而是必須等系統與執行面確認可行後，才能對外說明最新進展。