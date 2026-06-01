蔣萬安：打造AI驅動智慧城市 先攜手輝達優化北捷

為打造台北市成為AI驅動智慧城市，市長蔣萬安今天表示，跟輝達（NVIDIA）已有具體合作項目，如優化北捷文湖線、幾個大站人流模擬等，並敞開心胸願跟任何團隊合作。

台北市長蔣萬安、市府團隊今天受邀出席「NVIDIAGTC Taipei 2026 黃仁勳主題演講」，出發前接受媒體聯訪時，蔣萬安暢談現階段如何先與輝達合作，推動台北市朝向AI驅動智慧城市（AI Driven Smart City）發展。

蔣萬安說，除了爭取輝達台灣總部落腳台北，很高興跟輝達相關技術團隊已有具體合作項目。

他舉例，預計2036年北捷文湖線就要優化、提升整個車輛、號誌，接下來包括人流模擬，市府會透過輝達相關技術進行，當然最主的幾個情形包含尖峰時段月台疏散，還有如果發生異常情形造成衝擊，以及相關載客量等。

蔣萬安說，文湖線明年會針對整個24個站點進行AI（人工智慧）的模擬分析，同時有幾個大站，像是大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山國中站，也會透過「NVIDIA Omniverse」的技術進行高階3D的建模進行人流模擬，會持續透過各個層面來打造台北成為AI Driven Smart City。

他說，不管是率全國之先訂定AI的人工作業指引、有AI導入市政的競爭型預算等，會全面運用AI提升市政服務。

媒體追問北捷之外有無合作項目。蔣萬安說，先從北捷開始，後續持續對接、再討論，他記得是這週，會跟輝達技術團隊碰面，接下來在很多市政藉此全面提升。

媒體欲確認蔣萬安之意是指，以後市府會跟輝達台灣總部有更密切的聯繫。蔣萬安說，也會跟輝達美國總部技術團隊有對接，會視實際未來市政的需求、市民的體驗全面提升市政服務，希望跟各界、也不只是輝達，「任何團隊，市府都非常願意敞開心胸一起合作」。

此外，有媒體詢問蔣萬安怎麼看待總統賴清德近日率府院團隊提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。蔣萬安說，樂見中央願意看到台北市一些好的作法，一起努力減輕育兒家庭的負擔，所以包括育兒家庭減工時不減薪這個政策，看到18項裡面也有，願意擴大辦理，市府願意分享這期間推動的經驗。