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6月3日世界自行車日 新北送咖啡、抽限量好禮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
6月3日是聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，新北市府邀民眾一起騎車上班、上學，或陪伴家人朋友騎上一段路，用最簡單的方式響應節能減碳。。圖／新北市交通局提供
6月3日是聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，新北市府邀民眾一起騎車上班、上學，或陪伴家人朋友騎上一段路，用最簡單的方式響應節能減碳。。圖／新北市交通局提供

6月3日是聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，新北市長侯友宜今天發出「市長的一封信」，邀請市府同仁和市民朋友3日一起騎車上班、上學，或陪伴家人朋友騎上一段路，用最簡單的方式響應節能減碳。當天上午9時50分至中午12時，新北市政府一樓西側大廳同步舉辦「新北一起騎」響應活動，完成「世界自行車日宣言」簽署即可獲得限量咖啡兌換券，送完為止。

侯友宜在信中表示，自行車不只是交通工具，更是一種健康、環保且貼近生活的移動方式，無論是通勤、通學、運動健身或休閒旅遊，每一次踩踏都是對自己健康的投資，也是對環境永續的支持。他邀請市民朋友在6月3日世界自行車日，一起以行動實踐綠色生活，讓低碳理念從日常開始。

交通局長鍾鳴時表示，侯市長今年3月27日再次與世界自行車日發起人Dr. Leszek Sibilski交流，這也是雙方繼2023年後第二度會晤，會中分享新北市推動自行車友善環境及綠色運輸的成果與願景，獲得高度肯定，也讓新北推動永續交通的努力被國際看見。

今年活動以「新北一起騎」為主軸，透過市長的一封信號召市府同仁率先響應，並邀請更多市民加入低碳行列，侯在信中提到，不論距離長短，每一次踩踏，都是對健康生活的實踐，也是對節能減碳、永續城市的一份支持，希望透過簡單的騎乘行動，讓更多人感受自行車帶來的便利與樂趣。

交通局簡任技正吳政諺表示，6月3日上午9時50分至中午12時，市府一樓西側大廳將設置「低碳補給站」，民眾完成世界自行車日宣言簽署後，即可獲得限量咖啡兌換券，讓大家在響應低碳生活的同時，也能享受補給時光。

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交通局表示，近年新北市持續推動自行車騎乘環境優化，包括河濱自行車道串聯、通勤路網改善及公共自行車服務擴展，打造更安全、更便利的騎乘環境。期盼透過新北一起騎活動，鼓勵更多市民將騎乘融入生活，不論是通勤、休閒或親子共遊，都能享受自行車帶來的健康與樂趣。

自行車 新北 侯友宜

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