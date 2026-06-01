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守護消防職安創六都之先 新北消防局成立職業安全衛生室

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市副市長朱惕之主持揭牌儀式。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之主持揭牌儀式。記者黃子騰／翻攝

為強化消防人員職業安全與健康照護，打造完善的消防職場安全環境，新北市消防局創立職業安全衛生室，副市長朱惕之今天主持揭牌儀式時表示，消防工作具備高風險、高難度與高壓力，期許透過組織化與制度化管理，由專職人員深耕職安領域。

新北市消防局指出，消防工作長期處於高風險環境，無論火災搶救、緊急救護、山域搜救、水域救援，消防人員皆肩負高度風險與壓力。近年重大災害事件引發社會對消防職安議題高度關注，加上消防法職安專章正式入法，促使消防職業安全衛生制度更加完善，因此成立職業安全衛生室統籌推動消防人員安全與健康管理工作，期能讓每位同仁都能平安出勤、安全返隊。

新北市副市長朱惕之今天主持職業安全衛生室揭牌儀式，特別賦予職業安全衛生室三個重要的使命：第一、落實所有消防工作的職安；第二、強化消防人員的心理健康及專業心理輔導；第三、優化裝備及廳舍環境。期盼將風險防範提升至組織層級，全力守護新北消防同仁的身心健康。

職業安全衛生室新任主任林世明表示，未來將以守護消防、職安領航為核心理念，從勤務安全、駐地安全及身心健康三大面向持續精進，推動職安教室建置、消防衣乾燥室配置、完善廳舍防護區劃、勤前健康監測制度化及風險因子滾動修正等五大工作重點，持續打造更安全的消防工作環境。

消防局長陳崇岳強調，消防同仁是守護城市安全的骨幹，確保同仁安全無虞、平安回家是首要責任。職業安全衛生室的成立是新北消防職安防護的關鍵一步，未來將持續投入資源、優化後勤支援，打造值得信賴的安心工作環境，讓消防英雄們在完備的保障下發揮戰力，共同守護新北市民的生命財產安全。

職業安全衛生室新任主任林世明。記者黃子騰／翻攝
職業安全衛生室新任主任林世明。記者黃子騰／翻攝

新北 工作 消防人員

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