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北市電動公車今年保底交500輛 公運處：合約併場站、充電樁數

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員游淑慧問，去年已有電動公車延宕狀況，今年能交貨多少輛等議題。記者邱書昱／攝影
北市議員游淑慧問，去年已有電動公車延宕狀況，今年能交貨多少輛等議題。記者邱書昱／攝影

北市議會交通委員會今審查第一次追加減及去年動用第二預備金案，北市議員針對電動公車交貨狀況，以及充電場站是否順利詢問。公運處表示，去年受國際原物料影響延宕的車輛，今年預計保底增500多輛；簽約同時也會發包增設場站、充電樁數，會持續觀察調整。

北市議員張斯綱問到，目前電動公車交貨進度是否符合預期？尤其北士科變電所爭議，原本土地為公運處電動公車停靠站，屆時能停妥多少輛？充電樁是否夠用？

北市議員游淑慧問，去年已有電動公車延宕狀況，今年能交貨多少輛？而且若一次大批交貨，北市是否已盤點出足夠的充電場域，尤其現行電動公車充電都是在夜間用電離峰，「如果電動公車全數汰換，大家都擠在同時間充電可行嗎？」

公運處長李昆振說，去年電動公車廠商受到稀土、國際原物料等影響而延宕交貨，今年已陸續交貨，預計保底500多輛。而北士科變電所預計能停放170輛電動公車，計畫設置54柱充電樁、維持讓每輛電動車都配置到一個充電槍，而停放場域預計會蓋3樓高的建物。

李昆振也說，發包採購是要連同場站增設充電樁的數量是一起發包，若因為晚交車也會是充電樁設好，等電動公車交貨。目前今年會大量交車，上半年預計200輛、下半年也會有300輛。

至於離峰時間充電，他說，公車最主要整備時間是在夜間收班、隔天出車之前，後續因為開始營運後，行駛里程較長的公車在中間會補電，不過在尖峰時間充電的電價比較高，但該充還是得充，目前狀況而言是夠，但整體2030年的確還需要加強。

公運處綜合規劃科長劉國著補充，依照車輛製造商說法，目前電動公車原物料有稍微舒緩。而今年已簽約的電動公車採購，也是連同簽場站約，包含申請用電和購買充電樁。同時，充電部分以分時充電政策，主要仍是夜間充電、日間補電，而晚上也會以智慧充電，以分散晚上充電瞬間的量能。

充電樁 北市 張斯綱

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