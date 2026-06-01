北市電動公車今年保底交500輛 公運處：合約併場站、充電樁數

台北市議會交通委員會今審查第一次追加減及去年動用第二預備金案，北市議員針對電動公車交貨狀況，以及充電場站是否順利詢問。公運處表示，去年受國際原物料影響延宕的車輛，今年預計保底增500多輛；簽約同時也會發包增設場站、充電樁數，會持續觀察調整。

北市議員張斯綱問到，目前電動公車交貨進度是否符合預期？尤其北士科變電所爭議，原本土地為公運處電動公車停靠站，屆時能停妥多少輛？充電樁是否夠用？

北市議員游淑慧問，去年已有電動公車延宕狀況，今年能交貨多少輛？而且若一次大批交貨，北市是否已盤點出足夠的充電場域，尤其現行電動公車充電都是在夜間用電離峰，「如果電動公車全數汰換，大家都擠在同時間充電可行嗎？」

公運處長李昆振說，去年電動公車廠商受到稀土、國際原物料等影響而延宕交貨，今年已陸續交貨，預計保底500多輛。而北士科變電所預計能停放170輛電動公車，計畫設置54柱充電樁、維持讓每輛電動車都配置到一個充電槍，而停放場域預計會蓋3樓高的建物。

李昆振也說，發包採購是要連同場站增設充電樁的數量是一起發包，若因為晚交車也會是充電樁設好，等電動公車交貨。目前今年會大量交車，上半年預計200輛、下半年也會有300輛。

至於離峰時間充電，他說，公車最主要整備時間是在夜間收班、隔天出車之前，後續因為開始營運後，行駛里程較長的公車在中間會補電，不過在尖峰時間充電的電價比較高，但該充還是得充，目前狀況而言是夠，但整體2030年的確還需要加強。

公運處綜合規劃科長劉國著補充，依照車輛製造商說法，目前電動公車原物料有稍微舒緩。而今年已簽約的電動公車採購，也是連同簽場站約，包含申請用電和購買充電樁。同時，充電部分以分時充電政策，主要仍是夜間充電、日間補電，而晚上也會以智慧充電，以分散晚上充電瞬間的量能。