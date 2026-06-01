國際兒童日就來新北公園 多項冒險體驗主題讓大小朋友盡情放電

今天6月1日是國際兒童節，隨著少子化及對兒童福利的重視，「兒童表意權」更是推廣兒少權益的重點。新北市景觀處舉辦親子工作坊，鼓勵孩童表達對公園與遊戲空間的想像與需求，讓孩子的聲音融入設計，打造適合大小朋友的特色共融公園。

新北市景觀處表示，五股體健防災公園與新莊頭前運動公園，皆以多元遊具與無障礙設計為核心，打造適合不同年齡與能力的孩童共享遊戲的友善空間。其中五股體健公園以「放電基地」為設計核心，設有高聳綠竹筍造型滑梯、共融式鞦韆、轉盤、彈跳床與沙坑，並結合環形坡道與彈性鋪面，讓輪椅與嬰兒車也能輕鬆進出，營造全齡又共融的活動場域，不僅孩子盡情放電，大人也能在草地與步道中放鬆身心。

新莊的頭前運動公園則以「森林冒險島」為主題，規劃樹屋塔、原木攀爬設施、磨石子滑梯與挑戰天梯等，提供立體多元的探索體驗。園內沙坑設有遮陽棚及無障礙通道，讓不同能力的孩童都能安心參與，從親子共玩到青少年活動皆適宜。

新北市景觀處表示，特色共融公園的推動，不只是硬體建設，更是對兒少權的支持與尊重具體展現。新北市也持續定期巡檢與維護遊具設施，提供市民朋友共融、無障礙且安全的遊戲場域。景觀處長林俊德表示，目前新北市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達257座，邀請市民走進新北公園，透過遊戲認識兒少權益，以實際行動支持孩子的快樂成長與兒童福利。

原木平衡遊具提供孩童發展體能與平衡感的戶外空間。記者黃子騰／翻攝

新莊頭前運動公園內以「森林冒險島」為主題設計。記者黃子騰／翻攝